Tomas Pekhart z jubileuszowym golem. Tak trener Legii postrzega czeskiego napastnika [WIDEO]

Co za emocje w Warszawie: Legia skruszyła Stal, Tomas Pekhart z jubileuszowym golem [WIDEO]

Po co sędziemu smartfon?

W Polsce strzelał najwięcej goli

Pekhart dołączył do Legii po półrocznej przerwie po występach w Turcji. Do tej pory zdobył cztery bramki: trzy w lidze i jedną w Pucharze Polski. Ze Stalą trafił po raz setny w karierze na poziomie ekstraklasy. Jego dorobek rozkłada się następująco: Polska (39), Czechy (24), Niemcy (14), Grecja (12), Izrael (10) i Turcja (1). Pekhart w meczu ze Stalą trafił na początku drugiej połowy, gdy wykorzystał świetne zagranie ze strony Ernesta Muciego. Jednak w końcówce zawodów mógł dorzucić kolejne trafienie. Tyle że akurat w tej sytuacji fatalnie skiksował.

Wszyscy znają wartość Pekharta

Tak grę Czecha ze Stalą ocenił szkoleniowiec wicelidera ekstraklasy. - Wszyscy znają wartość i poziom tego piłkarza - powiedział na konferencji prasowej trener Kosta Runjaić, cytowany przez oficjalny portal Legi. - Oczekuję od tego zawodnika goli. To świetny człowiek, który bardzo dużo pracuje. Musimy mieć napastnika, który nie tylko strzela gole, ale też wspiera zespół. Tomas taki jest. Znam go bardzo dobrze, wiem jakie ma cechy. Proszę zwrócić uwagę także na formę Maćka Rosołka. Może nie strzela wielu goli, ale bardzo dużo pracuje. Jeżeli chcemy osiągać sukcesy potrzebujemy piłkarzy, którzy walczą dla całej drużyny. Potrzebujemy piłkarzy do różnych stylów gry i takich posiadamy w kadrze - zaznaczył trener Runjaić, cytowany przez klubowe media.

