Trener Bartosch Gaul pod ścianą. Zaskakujący komunikat Górnika Zabrze

Utalentowany piłkarz Pogoni spełnił swoje wielkie marzenie. Zdradził nam, co zmienił w podejściu do piłki i w której lidze chciałby zagrać

W poprzedniej kolejce Górnik przegrał 1:2 na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Prowadził po golu Lukasa Podolskiego, ale później nie dał rady utrzymać tego wyniku. To była kosztowna porażka, bo po niej legendarny klub wylądował w strefie spadkowej! Po spotkaniu pojawiały się głosy, że Górnik rozgląda się za nowym szkoleniowcem. Według medialnych doniesień kandydatem na trenera był Bartosz Grzelak, polski trener pracujący w Szwecji.

Trener Bartosch Gaul utrzymał posadę, ale... No, właśnie, co dalej? Dziś klub wydał kuriozalny komunikat. Jak z niego wynika zespół musi nie tylko wygrać w najbliższej kolejce ze Stalą Mielec, ale do tego analizowany będzie styl gry. Co to oznacza? Łatwo się domyślić. Brzmi jak ultimatum dla szkoleniowca. - Trener Bartosch Gaul przygotowuje drużynę do piątkowego meczu. Mecz z Wisłą Płock jest dla Górnika bardzo ważny, a praca trenera Bartoscha Gaula zweryfikowana będzie po piątkowym spotkaniu - czytamy w komunikacie opublikowanym przez śląski klub w mediach społecznościowych.

Komunikat Klubu Górnik Zabrze S.A. w sprawie trenera pierwszej drużyny.Trener Bartosch Gaul przygotowuje drużynę do piątkowego meczu. Mecz z Wisłą Płock jest dla Górnika bardzo ważny, a praca trenera Bartoscha Gaula zweryfikowana będzie po piątkowym spotkaniu. pic.twitter.com/nGlwIfBoap— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) March 14, 2023

Sonda Czy Górnik Zabrze utrzyma się w tym sezonie w ekstraklasie? Oczywiście, co to za pytanie! Na dwoje babka wróżyła Nie, nie wygląda to za dobrze...