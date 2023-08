Trwa koszmar Pogoni. Po laniu w Belgii dostała baty od Radomiaka [WIDEO]

Kibice od początku dali wyrazy wsparcia bramkarzowi Bartoszowi Klebaniukowi, współwinnemu porażki i pechowo broniącemu w meczu pucharowym z Gent. Trener Pogoni nie miał wyboru przy obsadzie bramkarza, bo ten podstawowy, Dante Sipica wciąż leczy kontuzję. Niestety, koledzy dziś nie pomogli w Klebaniukowi. W 21. min. po dokładnym podaniu Christosa Donisa w sytuacji praktycznie sam na sam z bramkarzem - Mariusz Malec był spóźniony - znalazł się Lisandro Semedo. Portugalczyk strzelił po ziemi, a piłka jeszcze po odbiciu od słupka wpadła do siatki.

W 27. min zrobiło się bardzo źle dla gospodarzy. Po rzucie rożnym nieobstawiony Mateusz Cichocki, strzelił głową i Klebaniuk nie sięgnął piłki. Powtórka koszmaru z Gent stawała się realna. Jens Gustafsson w przerwie wprowadził dwóch nowych – Marcela Wędrychowskiego i Lukę Zahovicia, ale to Radomiak przystąpił z zamiarem strzelenia gola i zamknięcia meczu, i był tego bliski. W 58. min Pedro Henrique z najbliższej odległości trafił w słupek. Dramat Portowców trwał dalej. Wędrychowski po jednym ze strać doznał kontuzji barku i nie mógł kontynuować gry. To jeszcze bardziej obnażyło krótką ławkę Pogoni, i nad trafnością zmian dokonywanych przez Gustafssona można dyskutować. Radomiak grał bardzo mądrze, i widać efekty efekt pracy rumuńskiego trenera Constantina Gulki. Kiedy jeszcze w 78.min dobrze i mocno strzelił Kamil Grosicki, to świetnie obronił Albert Posiadała. Pogoń przegrała i przed nią ciężkie dni. Kilku piłkarzy jest kontuzjowanych w czwartek przed nią kolejne wyzwanie – uniknięcie powtórki z Gent. Może być o to trudno w obecnej formie.

Bardziej niż piłkarzy Legii boję się jej… kibiców. Austriackie media wszczęły alarm