UEFA nie ma litości, kolejna kara dla Legii. Kibice wicemistrza Polski nie będą zadowoleni

Kolejna kara dla stołecznego klubu

Podczas spotkania kibice Legii przygotowali specjalną oprawę. Widniała na niej osoba, która czytała gazetę. Na niej znajdował się napis: Czas zablokować Legię. Ponadto zostały odpalone race. I to wszystko złożyło się brała pod uwagę europejska federacja. Zdecydowano, że trybuna zwana Żyletą zostanie zamknięta na mecz z Molde. Ponadto warszawski zespół musi zapłacić grzywnę w wysokości 50 tys. euro. Składa się na nią odpalenie rac (40 tys.) i skandowanie prowokacyjnych haseł (10 tys.). Zapowiedziano także, że w przypadku do 1/8 finału awansu "Żyleta" będzie zamknięta. Legia zamierza odwołać się od tych decyzji.

Odwiesili karę z września

Kara UEFA to efekt decyzji z września. Wtedy, po meczu z Midtjylland, ustalono, że "Żyleta" będzie zamknięta na jedno spotkanie. Tyle że kara była w zawieszeniu na dwa lata. Doping ze starcia z Alkmaar nie przypadł do gustu sternikom europejskiego związku i to wpłynęło na automatyczne odwieszenie wspomnianej kary.

