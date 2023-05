Vladan Kovacević znów ubiegnie konkurentów? Wynik bramkarza Rakowa robi wrażenie, rywale w natarciu

Kamil Grosicki najlepszym piłkarzem w ekstraklasie? "To co wyprawia jest niesamowite"

Najpewniejsze ręce w ekstraklasie?

Vladan Kovacević występuje drugi sezon w Polsce. W poprzedniej edycji został wybrany najlepszym bramkarzem w ekstraklasie. W obecnych rozgrywkach potwierdził klasę i także pracuje na kolejną nagrodę. Miał duży wkład w to, że Raków został mistrzem Polski. Serb w 16 meczach zagrał na zero z tyłu. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Filip Bednarek z Lecha, który 12 razy nie dał się pokonać. Podium zamyka Henrich Ravas z Widzewa z 12 czystymi kontami. - Władek” to zdecydowanie najlepszy bramkarz w lidze - mówił nam ostatnio Zoran Arsenić, kapitan Rakowa Częstochowa. - Ma duże możliwości. Nie są przesadzone opinie w tym, że w przyszłości może zagrać w silnej lidze. Dba o atmosferę w szatni. To mój przyjaciel, spędzamy dużo czasu ze sobą. Wadą jest to, że ciągle się spóźnia. Nie wiem, czy on kiedykolwiek przyszedł na czas. Zapłacił pewnie też z tego powodu sporo kar. Nie widać po nim stresu - tak chorwacki obrońca opisywał nam bramkarza mistrza Polski.

Były kadrowicz z uznaniem o asie Rakowa

Gwiazdę Rakowa ceni także Sebastian Mila. - Wśród bramkarzy najlepszy jest Vladan Kovacević - uważa Sebastian Mila, były kadrowicz. - W gronie młodzieżowców prym wiedzie bramkarz Kacper Tobiasz, który udźwignął presję gry w wielkim klubie, świetnie spisał się w finale Pucharu Polski - zaznaczył.

