W Legii Alfarela nosa nie zadziera. Goncalo Feio o nowym nabytku, widzi go na dwóch pozycjach

Dołączył do Piasta parę dni temu. Aleksandar Vuković już szykuje go do gry przeciw wicemistrzom Polski

Francuz lubi dryblować

Nowy nabytek w ostatnim sezonie występował w drugoligowej Bastii. Na zapleczu Ligue 1 strzelił dwanaście goli. Podpisał trzyletnią umowę, dostał numer 17. - Dysponuje bardzo dobrą szybkością i lubi dryblować. Może być dla nas rozwiązaniem na kilku pozycjach - wyjawił Jacek Zieliński, cytowany przez oficjalny portal klubu z Łazienkowskiej.

Marc Gual nabiera rozpędu, błyśnie z Koroną? "Niby wszyscy to o nim wiedzą, a..."

Może grać na dwóch pozycjach

Trener Goncalo Feio zadowolony jest z pozyskania Francuza. Zdradził, jaką rolę przewiduje dla niego. - To piłkarz, który w naszym systemie może grać jako „9”, atakując przestrzeń, schodząc między linie - powiedział trener Feio podczas konferencji po meczu z Caernarfon Town. - Myślę, że najbliżej jego charakterystyki jest Marc Gual. Ale jest to również piłkarz, który może występować w środku pola jako „8”. Zachowując proporcje i różnice między nimi, to zbliżony jest tutaj charakterystyką do Luquinhasa. Może wypełnić te dwie pozycje. Pod tym kątem tych pozycji sprowadziliśmy go i przygotowujemy do gry - dodał szkoleniowiec.

Z Legii odeszło za to dwóch zawodników. Makana Baku trafił do Atromitosu Ateny, a Maciej Rosołek do Piasta Gliwice.

Grzegorz Piechna na to zwrócił uwagę w grze Legii, a tak ocenia start Korony. Który piłkarz pokazuje serce, a który zerwie się z... łańcucha?

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak, ma ogromny potencjał Nie, znowu inni ją wyprzedzą Nie interesuje mnie to