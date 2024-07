W taki sposób Dominik Hładun pożegnał się z Legią. Padły słowa o zaszczycie, doświadczeniu i przyjemności

Dwa lata walki o miejsce w bramce

Hładun trafił do Legii przed dwoma laty. Jednak nie zdołał sobie wywalczyć miejsca w pierwszym składzie. W pierwszym sezonie zagrał w siedmiu meczach, w drugim - w jedenastu spotkaniach. Przed rokiem zdobył Puchar Polski, a w poprzednich rozgrywkach miał okazję zagrać w Lidze Konferencji.

Zdobył pierwsze trofea w karierze

- Po dwóch latach odchodzę z Legii Warszawa - napisał Dominik Hładun w mediach społecznościowych. - Przez ten czas poznałem świetnych ludzi, z którymi mogłem dzielić szatnie. Z Legią zdobyłem pierwsze trofea w swojej karierze, a także nabyłem doświadczenia w Lidze Konferencji. Na pewno ten czas spędzony tutaj będę wspominał bardzo dobrze. Grać dla Legii to był zaszczyt i przyjemność. Dziękuję - zakończył wpis bramkarz.

Chce być ważnym ogniwem Zagłębia

Jego nowym klubem będzie Zagłębie Lubin, z którym podpisał umowę na trzy lata. To właśnie z tej drużyny trafił do stołecznej ekipy. W pierwszej kolejce nowego sezonu Legia zagra na Łazienkowskiej właśnie z Zagłębiem. Czy w bramce rywali stanie Hładun? - Powrót do Zagłębia był dla mnie priorytetem. Mam nadzieję, że będę ważnym ogniwem zespołu - powiedział Hładun po powrocie do Zagłębia, cytowany przez oficjalny portal tego klubu.

