Legia z hukiem rusza po tytuł. Warszawski klub z wielką pompą zaprezentował kadrę na nowy sezon [GALERIA]

Legia nie tylko chce wygrać ligę, ale także pokazać się w europejskich pucharach. Czy warszawski zespół zdoła w tej edycji zrealizować ambitne plany? Stołeczny klub sprowadził siedmiu zawodników. Podczas prezentacji przemowę wygłosił trener Goncalo Feio, który jest wielkim optymistą. Portugalczyk zadeklarował także, czego należy oczekiwać od jego podopiecznych. - Możecie być pewni, że będziecie się z tą drużyną identyfikować - powiedział trener Feio na nagraniu opublikowanym przez oficjalny portal Legii w mediach społecznościowych. - Drużyna będzie oddawała serce. Będzie grała agresywnie i poświęcała się. Będzie nieustępliwa, solidarna wobec siebie. Nigdy nie będzie się poddawała. Będzie grała dobrze. Bo mamy dobrych piłkarzy, najlepszych w Polsce - zaznaczył.

To ma być wyjątkowy sezon

Szkoleniowiec wystosował także apel do sympatyków stołecznego klubu. Liczy na ich doping. - Chcę żebyście wsparciem, miłością spowodowali, żeby każdy z piłkarzy stawał się lepszy - wyznał trener Feio. - To będzie wyjątkowy sezon. Możecie to zapisać. Będziemy długo, długo go pamiętać. Bądźcie z nami - dodał Portugalczyk.

Liczy się tylko mistrzostwo

Głos zabrał także Artur Jędrzejczyk, któremu zespół powierzył opaskę kapitana. Doświadczony obrońca powiedział wprost, jaki cel władze klubu wyznaczyły drużynie. - Chciałbym wam podziękować za poprzedni sezon- powiedział Jędrzejczyk zwracając się do fanów. - Za to, że nas wspieraliście do samego końca, że byliście z nami. Za to wam bardzo dziękuję. Tak jak trener wspomniał: przed wami stoi drużyna, która zawsze będzie grała do końca, która odda wszystko dla Legii i będzie się wspierała. Oczywiście mamy jeden cel postawiony w tym roku: tylko mistrzostwo - zapowiedział kapitan warszawskiego klubu.

