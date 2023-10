Waldemar Fornalik ma coraz więcej atutów w drużynie. Tego piłkarza chciałby zatrzymać w Zagłębiu na dłużej

Zarówno Jagiellonia jak i Zagłębie spisują się bardzo dobrze w tym sezonie. Dzielą je trzy miejsca w tabeli, ale tylko dwa punkty. Mecz w Białymstoku będzie toczyć się o dużą stawkę. Zagłębie po letnich wzmocnieniach prezentuje się coraz lepiej, ale trener Fornalik twierdzi, że do osiągnięcia optymalnej formy i poziomu potrzeba jeszcze czasu.

"Super Express": - Patrząc na bilans Jagiellonii u siebie ma pan obawy przed meczem?

Waldemar Fornalik: - Czeka nas trudne zadanie. Jagiellonia jest jedną z rewelacji tej rundy. Wyniki i gra pokazują, że szczególnie na swoim boisku jest bardzo groźna. Ale piłka niejednokrotnie pokazała, że nic nie jest w niej dane raz na zawsze. Pewne rzeczy mogą ulec zmianie i postaramy się przerwać passę Jagiellonii. Jakościowa ta drużyna wygląda bardzo dobrze. Wydawało się, że gdy odszedł Marc Gual to ucierpi na tym drużyna, a nic takiego nie nastąpiło. Kolejne mecze pokazują, że szczególnie w ofensywie są bardzo groźni.

- Waszym atutem jest chyba szeroka kadra?

- Nie chcę oceniać tej kadry, ale od momentu mojego przyjścia do Zagłębia robiliśmy wszystko, żeby stworzyć zdrowy organizm, drużynę która będzie grała jak równy z równy z każdym przeciwnikiem w lidze. Zdążamy powolutku w tym kierunku i jesteśmy na pewnym etapie tej drogi, gdyż latem dołączyli do nas piłkarze, jak Serhij Bułeca czy Mateusz Wdowiak, którzy nie od razu byli gotowi do gry. Teraz zaczyna się to konsolidować i mam nadzieję, że z każdym tygodniem będzie lepiej.

- Coraz lepiej spisuje się Ukrainiec Serhij Bułeca. Ma szansę być jednym z liderów zespołu?

- Pod względem sportowym tak, natomiast po względem mentalnym byłbym ostrożny. Pamiętajmy, że to młody człowiek, wywodzący się z narodu, który teraz wiele przechodzi. Może dlatego czasami myślami jest przy swoich najbliższych, ale to chłopak skoncentrowany na grze i treningu, i chce się rozwijać. Ma kontrakt z nami do końca sezonu, ale robię wszystko, żeby klub zatrzymał go na dłużej.

Adam Nawałka bezlitosny dla reprezentacji za nastawienie do meczu z Mołdawią. Wskazał piłkarza który zasłużył na większą szansę [ROZMOWA SE]

- Czy problemem Zagłębia jest napastnik, skoro najskuteczniejsi piłkarze mają tylko po dwa strzelone gole?

- Chciałbym, żebyśmy mieli to już za sobą. W pierwszej fazie mogliśmy korzystać tylko z Dawida Kurminowskiego, bo Juan Munoz nadrabiał zaległości i czekaliśmy na jego powrót. Gdy wrócił, to z kolei Kurminowski miał kontuzję. Wszystko wskazuje na to, że będę miał już obu do dyspozycji, co też wpłynie dobrze na całą drużynę.

- Czy któraś z drużyn może pomieszać szyki faworytom - Legii, Lechowi i Rakowowi – i być na podium na koniec sezonu?

- Liga pokazuje się, że wszystko jest możliwe, ale potencjał tych trzech drużyn jest największy. Kiedyś było tak, że pucharowicze czyli najlepsi w poprzednim sezonie często nie wzmacniali się, a wręcz odwrotnie, bo się osłabiały. Nie chcę przypominać, jak to było w prowadzonym przeze mnie Piaście po zdobyciu mistrzostwa. Od jakiegoś czasu drużyny grające w pucharach znacząco się wzmocniły. Z tych względów może być trudno innym zespołom włączyć się do walki o podium, ale niczego nie można wykluczyć.

- Mam jednak wrażenie, że pan przyszedł do Zagłębia po to, żeby wywalczyć miejsce w europejskich pucharach, już nawet w tym sezonie.

- Oj, powiedzmy, że pan trochę przeszarżował. Celem po objęciu Zagłębia (listopad 2022-red.) było ustabilizowanie gry zespołu, żebyśmy nie musieli przeżywać kolejnego nerwowego sezonu. Może już jestem monotematyczny mówiąc, że najważniejszy jest kolejny mecz, ale tego nie zmienię. Dopiero większa liczba meczów jaką zagramy może określić cel, do którego będziemy dążyć.

Włodzimierz Lubański zganił Wojciecha Szczęsnego za jego wypowiedź. „Takich rzeczy nie mówi się publicznie”