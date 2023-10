Wielki ruch TVP na rynku transmisji sportowych! Zgarnęli prawa do kilku rozgrywek, ważne wieści dla fanów w Polsce

To zdecydowało o wygranej mistrza Polski

Steve Kapuadi o przegranej z Rakowem. Obrońca Legii wrócił też do skandalu w Holandii

Polski klub musi zapłacić kilka milionów kary! FIFA miała podjąć już decyzję, to kolejny cios

W sezonach 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027 widzowie Telewizji Polskiej zobaczą co najmniej 99 meczów Fortuna Pucharu Polski na szczeblu centralnym (w tym wszystkie mecze od fazy 1/8 rozgrywek), a także blisko 1500 wybranych meczów Fortuna 1. Ligi i 2. Ligi oraz Superpuchar Polski. TVP zwiększy ponadto, w ramach obecnej umowy na sezon 2023/2024, liczbę transmitowanych meczów 2. Ligi.

Współpraca pomiędzy TVP i Polskim Związkiem Piłki Nożnej zakłada również transmisje wybranych meczów Orlen Ekstraligi Kobiet oraz finału Orlen Pucharu Polski kobiet, a także zmagań młodzieżowych reprezentacji mężczyzn (od U-15 do U-21), reprezentacji kobiet (U-19 i seniorki) i reprezentacji w futsalu.

– Piłka nożna jest ukochanym sportem Polaków. Utożsamiamy się z naszymi drużynami i niezależnie od tego, w jakiej grają lidze, są dla nas najlepsze na świecie. Ambicją telewizji publicznej jest dać w kanale bezpłatnym dostęp do jak największej liczby polskich rozgrywek. Cała Polska będzie mogła zobaczyć swoje drużyny tylko w Telewizji Polskiej. TVP jest razem z kibicami każdej polskiej drużyny. Od wielkiej metropolii po najmniejszą miejscowość. Dzięki tej umowie możemy być bliżej siebie – powiedział Mateusz Matyszkowicz, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej.

Telewizja Polska nabyła wyłączne prawa do transmisji meczów w telewizji linearnej oraz w internecie, aplikacjach mobilnych, a także Smart TV i telewizji hybrydowej. W ramach współpracy TVP otrzyma tytuł „Główny Partner Telewizyjny” dla wszystkich ujętych w umowie rozgrywek, a logotypy publicznego nadawcy będą eksponowane m.in.: w materiałach reklamowych, na stronach internetowych, obiektach sportowych i biletach.

– Misją Polskiego Związku Piłki Nożnej jest popularyzacja futbolu w naszym kraju. Dzięki umowie z Telewizją Polską rozgrywki zarówno męskie, kobiece, jak i młodzieżowe trafią do szerokiego grona odbiorców. Cieszymy się bardzo, że współpraca z tak wielkim podmiotem, jakim jest Telewizja Polska, będzie trwała przez trzy sezony. Publiczny nadawca, docierający niemal do każdego domu w naszym kraju, jest gwarantem tego, że rywalizacja na polskich boiskach będzie coraz chętniej oglądana. Mamy również nadzieję, że to przełoży się na frekwencję na piłkarskich stadionach na różnych szczeblach – powiedział Cezary Kulesza, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

SKANDAL W HOLANDII. POBITY PREZES I ARESZTOWANI PIŁKARZE. TOMASZEWSKI KOMENTUJE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.