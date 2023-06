Wisła - Puszcza TV GDZIE OGLĄDAĆ NA ŻYWO. Wisła - Puszcza TRANSMISJA LIVE ONLINE. Wisła - Puszcza 6.06 STREAM ONLINE LIVE na którym kanale?

Trener sezonu o szansach Rakowa w Europie. Marek Papszun mówi wprost co czeka mistrza Polski

ŁKS Łódź oraz Ruch Chorzów już zapewniły sobie grę w PKO Ekstraklasie w przyszłym sezonie. Wciąż pozostało jednak jedno wolne miejsce, które zajmie ktoś z czwórki: Puszcza Niepołomice, Wisła Kraków, Bruk-Bet Termalica Nieciecza albo Stal Rzeszów. Wszystkie te zespoły znalazły się w barażach o Ekstraklasę i potrzebują dwóch zwycięstw, aby świętować awans. W pierwszym spotkaniu Wisła Kraków na własnym terenie podejmie Puszczę Niepołomice. Biała Gwiazda na ten sezon miała jasny plan - szybki powrót do Ekstraklasy. I była bliska tego, aby awansować bezpośrednio, ale w ostatnich meczach zgubiła punkty m.in. z Zagłębiem Sosnowiec i musi jeszcze walczyć o powrót. Puszcza Niepołomice to natomiast największa niespodzianka obecnego sezonu Fortuna 1. Ligi. Podkrakowski zespół bardzo długo utrzymywał się na czołowych miejscach i tak zostało do ostatniej kolejki.

Rozpalmy R22 do czerwoności! 🔥 Wszyscy na 🔴 𝐜𝐳𝐞𝐫𝐰𝐨𝐧𝐨! 🔴 pic.twitter.com/dgAl4wgRwH— Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) June 6, 2023

- Będzie ból głowy, bo zawodnicy, którzy zagrali w Łęcznej, pokazali się z bardzo dobrej strony. Zagraliśmy dobre spotkanie, wygraliśmy 3:0. Już jednak jakiś plan na baraże układaliśmy wcześniej, a mecz z Górnikiem był nam potrzebny do pewnych kwestii. Chcieliśmy się jak najlepiej przygotować do kolejnego spotkania. W jaki sposób wyjdziemy, w jaki sposób zagramy, to już będzie przed meczem przedstawione dokładnie zawodnikom. Cieszy mnie, że wielu z nich utrzymuje formę mimo mniejszej liczby minut. Widać, że treningi, które razem odbywamy pomagają - powiedział Radosław Sobolewski, trener Wisły Kraków przed starciem z Puszczą.

Mecz Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice odbędzie się we wtorek 6 czerwca. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport Extra. W Internecie rywalizację będzie można zobaczyć w płatnej aplikacji Polsat Box Go. Początek meczu zaplanowano na godzinę 18:00.