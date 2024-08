Wymowny wpis Roberta Lewandowskiego po śmierci Franciszka Smudy. Kapitan reprezentacji Polski pożegnał legendarnego trenera

Co za piękności!

We wtorek 13 sierpnia "TVP Sport" przekazało zatrważającą informację dotyczącą stanu zdrowia Franciszka Smudy. Mówiło się, że legendarny trener jest w stanie krytycznym, a rokowania z godziny na godzinę były coraz gorsze. 76-latek walczył od pewnego czasu z ciężką chorobą, jaką był nowotwór krwi, który jest bardzo groźny jeśli nie zostanie zdiagnozowany we wczesnym stadium. Były selekcjoner reprezentacji Polski przegrał walkę z chorobą i w nocy z 17 na 18 sierpnia zmarł w wieku 76 lat. Smuda na początku prowadził zespoły w Turcji, a w 1993 roku wrócił do Polski i od razu został zatrudniony przez pierwszoligowy klub z Mielca. Kolejnym klubem na jego drodze był Widzew Łódź, Wisła Kraków, Lech Poznań oraz Zagłębie Lubin. W okresie 2009-2012 został zatrudniony na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski i prowadził "biało-czerwonych" na historycznych mistrzostwach Europy 2012.

Dziękuję za wszystko Trenerze! pic.twitter.com/LYDU7ICBFL— Robert Lewandowski (@lewy_official) August 18, 2024

Robert Lewandowski pożegnał Franciszka Smudę. Wzruszający wpis kapitana reprezentacji Polski

Robert Lewandowski miał okazję współpracować ze Smudą grając w Lechu Poznań oraz reprezentacji Polski. Kapitan reprezentacji Polski od razu zareagował na smutną informację dotyczącą śmierci trenera za pomocą mediów społecznościowych. - Dziękuje za wszystko Trenerze - zareagował w wymowny sposób "Lewy".

Władze Ekstraklasy, aby uczcić pamięć o szkoleniowcu zdecydowała wprowadzić zmiany przed niedzielnymi i poniedziałkowymi meczami. - Dla uczczenia pamięci zmarłego dziś śp. Franciszka Smudy mecze niedzielne i poniedziałkowe spotkanie PKO Bank Polski Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy.Dla uczczenia pamięci zmarłego dziś śp. Franciszka Smudy mecze niedzielne i poniedziałkowe spotkanie PKO Bank Polski Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy - można przeczytać.