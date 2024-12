Alarm na Lotnisku Chopina w Warszawie! Legia nie mogła wylecieć do Szwecji. Przeprowadzono częściową ewakuację

Już w czwartek, 19 grudnia, Legia Warszawa rozegra ostatni mecz w tym roku i fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA. Rywalem trzeciego zespołu ostatniego sezonu PKO BP Ekstraklasy będzie szwedzkie Djurgarden IF. Legioniści tradycyjnie udali się w podróż na wyjazdowe spotkanie dzień wcześniej, ale na lotnisku im. Fryderyka Chopina na warszawskim Okęciu napotkali niespodziewane problemy.

Legia nie mogła wylecieć do Szwecji! Alarm na Lotnisku Chopina

"Legia póki co nie wyleciała jeszcze do Szwecji, na lotnisku jest alarm, znaleziono podejrzany przedmiot podczas kontroli bagażowej. Lotnisko jest częściowo zamknięte i częściowo ewakuowane. Część piłkarzy i sztabu jest w samolocie, a część na lotnisku" - poinformował serwis Legia.net ok. godziny 10:40. Wylot do Sztokholmu, gdzie znajduje się siedziba Djurgarden, był zaplanowany na 10:05. W lotniskowym systemie o 11:00 znajdowała się informacja o zamknięciu bramki, ale samolot wciąż nie wystartował, choć dziennikarz TVP Sport Piotr Kamieniecki przekazał w tym temacie dobre wieści.

Nerwowe chwile przed meczem Legii z Djurgarden

"Kilku piłkarzy nie mogło wejść na pokład w związku z alertem bezpieczeństwa na warszawskim lotnisku. Po godzinie pozwolono znów na ruch pasażerów. Wkrótce samolot do Sztokholmu powinien odlecieć" - przekazał na portalu X. Potwierdzenie, że sytuacja została wyjaśniona i ruch na lotnisku wrócił do normy przekazała nam Anna Dermont, rzecznik Lotniska Chopina.

- Dziś około godziny 9:30, podczas kontroli bezpieczeństwa bagażu podręcznego na Lotnisku Chopina, ujawniono podejrzany przedmiot. Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, służby lotnisko podjęły decyzję o ewakuacji części CDE terminala na poziomie odlotów oraz części 2 poziomu przylotów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom portu. Na miejscu niezwłocznie pojawiły się odpowiednie służby, które przeprowadziły szczegółową analizę sytuacji. O godzinie 10:45 odwołano ewakuację. Lotnisko aktualnie funkcjonuje normalnie. Bezpieczeństwo pasażerów i personelu pozostaje naszym priorytetem - poinformowała "Super Express".

Z pewnością kosztowało to legionistów sporo nerwów. A przypomnijmy, że mecz z Djurgarden rozstrzygnie kwestię bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji. Przed ostatnią kolejką Legia znajduje się na znakomitym 4. miejscu, ale do utrzymania upragnionej pozycji może potrzebować remisu. Początek czwartkowego meczu Djurgarden - Legia Warszawa już o godzinie 21:00.

ZOBACZ TAKŻE: UEFA się ośmiesza niską karą dla Omonii za zachowanie kibiców w meczu z Legią

Kadra Legii na mecz z Djurgarden:

Bramkarze: Gabriel Kobylak, Marcel Mendes-Dudziński, Wojciech Banasik

Obrońcy⁠: Artur Jędrzejczyk, Sergio Barcia, Jan Ziółkowski, Steve Kapuadi, Oliwier Olewiński

Pomocnicy: ⁠Paweł Wszołek, Patryk Kun, Jurgen Celhaka, Claude Goncalves, Jakub Adkonis, Ryoya Morishita, Pascal Mozie, Kacper Chodyna, Mateusz Szczepaniak, Luquinhas, Jakub Jędrasik

Napastnicy: Marc Gual, Migouel Alfarela, Tomas Pekhart, Jordan Majchrzak

Legia póki co nie wyleciała jeszcze do Szwecji, na lotnisku jest alarm, znaleziono podejrzany przedmiot podczas kontroli bagażowej. Lotnisko jest częściowo zamknięte i częściowo ewakuowane. Cześć piłkarzy i sztabu jest w samolocie, a część na lotnisku.— Legia.Net (@LegiaNet) December 18, 2024

Kilku piłkarzy nie mogło wejść na pokład w związku z alertem bezpieczeństwa na warszawskim lotnisku. Po godzinie pozwolono znów na ruch pasażerów. Wkrótce samolot do Sztokholmu powinien odlecieć. @sport_tvppl— Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) December 18, 2024