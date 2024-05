Czarna noc piłkarzy Probierza. Polscy kibice mogą tylko załamać ręce, koniec nadziei

Aston Villa, z Mattym Cashem w składzie, nie zdołała awansować do finału piłkarskiej Ligi Konferencji. W czwartek uległa Olympiakosowi Pireus na wyjeździe 2:0, a w pierwszym meczu w ubiegłym tygodniu przegrała u siebie 2:4. Cash grał od początku spotkania do 86. minuty. Finałowym rywalem Olympiakosu 29 maja w Atenach będzie Fiorentina, która w środę zremisowała na wyjeździe z Club Brugge 1:1, ale awansowała dzięki wygranej w pierwszym spotkaniu 3:2. W obu spotkaniach w belgijskiej ekipie wystąpił inny z polskich piłkarzy, który odpadł w półfinale - Michał Skóraś.

Zalewski i Cash odpadli z Ligi Europy i Ligi Konferencji

Los kolegów z kadry podzielił w półfinale Ligi Europy Nicola Zalewski. AS Roma przystąpiła do rewanżu z Bayerem Leverkusen na wyjeździe po porażce 0:2 na własnym stadionie. Po tym meczu wszyscy skazali zespół z Serie A na straty w starciu z wciąż niepokonanym w tym sezonie nowym mistrzem Niemiec. Jednak dwa błędy w defensywie - niepotrzebny faul kapitana Jonathana Taha i zagranie ręką Czecha Adama Hlozka - spowodowały, że Roma wyrównała stan dwumeczu, bo dwa rzuty karne wykorzystał Argentyńczyk Leandro Paredes (43. i 66.). Jednak później to obrońca gości Gianluca Mancini zagrał pechowo, bo twarzą skierował piłkę do własnej bramki (82.).

Po raz kolejny gospodarze uratowali remis w doliczonym czasie, kiedy Szwajcar Granit Xhaka zagrał prostopadle do Josipa Stanisica, a Chorwat wykorzystał sytuację sam na sam. To 16. w tym sezonie gol Bayeru po 90. minucie, a 11. na wagę remisu lub zwycięstwa. Ostatniej porażki "Aptekarze" doznali niemal rok temu - 27 maja 2023 w kolejce kończącej poprzedni sezon niemieckiej ekstraklasy (0:3 z VfL Bochum). Zalewski pojawił się na boisku w 21. minucie, zastępując kontuzjowanego Leonardo Spinazzolę. Bayer zagra w finale LE z Atalantą, która rozbiła u siebie Olympique Marsylia 3:0 (1:1 w pierwszym meczu).