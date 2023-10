Koszmarne nieszczęście kapitana Rakowa! Te słowa trenera mistrzów Polski mrożą kibicom krew w żyłach [WIDEO]

Remis 1:1 ze Sportingiem – ćwierćfinalistą poprzedniej edycji Ligi Europy i aktualnym liderem portugalskiej tabeli – rodził się jednak bólach. I to – niestety – dosłownych. Po brutalnym ataku Viktora Gyökeresa, szwedzkiego reprezentanta w barwach portugalskiej ekipy, boisko opuścić musiał Zoran Arsenić. Jego kostka w lewej nodze wygięła się pod nienaturalnym kątem. To koszmarny pech kapitana Rakowa!

Przypomnijmy, że chorwacki stoper mistrzów Polski ledwie w minioną niedzielę wrócił na boisko. Wcześniej przez kilka tygodni pauzował, czekając na zrośnięcie się palucha u stopy, złamanego w rewanżowym meczu IV rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów z FC Kopenhaga w stolicy Danii. Arsenić w Zabrzu zagrał 45 minut i zaprezentował się na tyle dobrze, że w czwartek znalazł się w wyjściowej jedenastce „Medalików”.

Koszmarne nieszczęście kapitana Rakowa! Te słowa trenera mistrzów Polski mrożą kibicom krew w żyłach

Przeciwko Sportingowi zagrał jednak bardzo krótko. Po ataku Szweda i opatrzeniu przez sztab medyczny co prawda na kilkanaście sekund podjął próbę powrotu do gry, ale ból go pokonał. I trudno się dziwić, słuchając pomeczowych słów trenera częstochowian…

- Jestem wkurzony kontuzją Zorana Arsenica. To kapitan, bardzo ważny zawodnik drużyny. Współczuję mu szczerze. Wiem, jak istotny jest dla niego futbol, reprezentowanie klubu z opaską kapitańską. A to trzeci jego uraz w krótkim czasie. To zwyczajnie frustruje. Piątkowe badania wykażą, co mu się stało, ale spodziewamy się najgorszego, czyli złamania! – wypalił prosto z mostu Dawid Szwarga.

🟥 Czerwona kartka dla Sportingu i... dramat Rakowa! Arsenić musiał opuścić boisko 🚑, chwilę później 1:0 dla Sportingu pic.twitter.com/bA5aUoc5r6— Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) October 26, 2023