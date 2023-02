Kultowy piłkarz ostrzega przed Robertem Lewandowskim. Wszystko przed hitem, mowa o wielkim zagrożeniu

W czwartek 16 lutego 2023 roku będziemy świadkami wielkiego hitu w UEFA Europa League. FC Barcelona grać będzie z Manchesterem United, a Robert Lewandowski jest tym, kim straszy się obrońców "Czerwonych Diabłów". Ostrzeżenie o dobrej grze Polaka skierował były gracz klubu z Old Trafford, Denis Irwin. Obrońca, który z United 7 razy wygrywał mistrzostwo Anglii, powiedział, że Polak będzie stanowił wielkie zagrożenie dla klubu.

Legendarny piłkarz przestrzega przed Lewandowskim. Padły mocne słowa

Jak stwierdził Irwin, Lewandowski może być wyjątkowo ciężkim przeciwnikiem dla obrony Manchesteru. Legendarny defensor nie ma wątpliwości, że kapitan reprezentacji Polski będzie chciał ustrzelić "Czerwone Diabły" i stworzy olbrzymie zagrożenie.

Stoperzy, ktokolwiek zagra przeciwko Barcelonie, będą musieli mieć się na baczności. Zachować czujność i być świadomym jego ogromnych możliwości. Miał świetną karierę, był doskonały w Bayernie Monachium, choć zajęło sporo czasu, by to docenili (...) W Barcelonie wciąż robi to, co potrafi najlepiej. Ma ogromne doświadczenie i jest piłkarzem tego typu, że niezależnie od wieku, wciąż będzie strzelał gole. To wielkie zagrożenie - powiedział były gracz Manchesteru United.