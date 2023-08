Lech - Spartak NA ŻYWO transmisja TV dzisiaj 10.08.2023 gdzie oglądać mecz Lech Poznań - Spartak Trnawa live online na jakim programie Lech - Spartak dzisiaj transmisja Lech Poznań - Spartak

Od początku tegorocznych eliminacji do Ligi Konferencji Europy, polskie drużyny radzą sobie bardzo dobrze, meldując się w kolejnych rundach. Dopiero w III pojawiły się pierwsze poważne kłopoty, które dotknęły Pogoni Szczecin. "Portowcy" nie mieli szczęścia w losowaniu i trafili na belgijski Gent, który już w pierwszym meczu raczej rozstrzygnął losy awansu. Zdecydowanie lepiej trafiła Legia Warszawa oraz Lech Poznań. Stołeczna ekipa mierzyć się będzie z Austrią Wiedeń, natomiast na "Kolejorza" czeka dwumecz Lech Poznań - Spartak Trnawa i nie jest tajemnicą, że to właśnie drużyna z Wielkopolski wskazywana jest w roli faworyta do awansu. Drużyna prowadzona przez trenera Johna van den Broma musi jednak udowodnić to na boisku, bo w meczu Lech - Spartak Słowacy nie mają niczego do stracenia i z pewnością nie będą chcieli tanio sprzedać skóry.

Pierwszy mecz III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy Lech Poznań - Spartak Trnawa zaplanowany jest na czwartek 10 sierpnia i rozpocznie się o godzinie 20:00. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu Lech - Spartak prowadzona przez "TVP Sport". Kibice będą mogli śledzić również losy meczu Lech Poznań - Spartak Trnawa live online za pośrednictwem strony internetowej "TVP Sport". Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie relacja na żywo z meczu Lech - Spartak. Zapraszamy!