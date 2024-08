Legia blisko, bliziutko sporej kasy, dzieli ją od niej 90 minut. A Goncalo Feio przypomniał taki fakt

Goncalo Feio przypomniał taki fakt

- Jesteśmy bliżej awansu o dwie bramki – trener Legii, Goncalo Feio, przypomniał przed pierwszym gwizdkiem w Prisztinie, że przy Łazienkowskiej jego podopieczni zwyciężyli Dritę Gnjilanie 2:0 i są w mocno komfortowej syuacji przed rewanżem. - Przyjechaliśmy jednak, by wygrać kolejny mecz. Legia jest niepokonana w tym sezonie w Europie i to coś, co bardzo nas cieszy. Chcemy to utrzymać. Przyjechaliśmy do Kosowa, aby wygrać – zapewnił stołeczny szkoleniowiec.

Portugalczyk znajdzie się na ławce trenerskiej Legii, choć jego gesty w kierunku kibiców Broendby zostały zauważone przez UEFA i przez nią ukarane. Kara została jednak orzeczona w zawieszeniu, stąd w dzisiejszym meczu Feio będzie mógł usiąść wśród zawodników rezerwowych i innych członków sztabu szkoleniowego.

W dzisiejszym spotkaniu drużynę Legii wyprowadzi na boisko Bartosz Kapustka. „Pierwszy” kapitan, Artur Jędrzejczyk, dla którego niedzielny ligowy mecz ze Śląskiem skończył się dramatycznie, został w Warszawie. - Artur stracił przytomność, a w takich sytuacjach protokoły UEFA zalecają, żeby poczekać kilka dni. Czuje się dobrze, nie ma żadnych objawów, które mogłyby dawać powód do zmartwienia. Niewykluczone, że w piątek będzie już trenował z zespołem – zaznaczył opiekun Legii.

Do gry jest za to gotów drugi uczestnik feralnego zdarzenia, bramkarz Kacper Tobiasz. - On już normalnie trenował, choć miał kask ochronny – podkreślił Goncalo Feio.

Legia blisko, bliziutko sporej kasy, dzieli ją od niej 90 minut

Ewentualny awans Legii do fazy ligowej Ligi Konferencji oznacza całkiem niezły zastrzyk gotówki dla zespołu stołecznego. Za dotarcie do tego etapu rozgrywek UEFA płaci każdemu klubowi 3,17 mln euro. Do podniesienia z boiska będą kolejne znaczące premie: 400 tys. euro za zwycięstwo i 133 tys. za remis.

W tym sezonie LK – podobnie jak pozostałe dwa puchary – rozgrywana będzie w nowej formule. Uczestników fazy ligowej czeka sześć gier z sześcioma różnymi rywalami z sześciu różnych koszyków: trzy na wyjazdach i trzy u siebie. Podstawą do awansu do zmagań wiosennych będzie 36-zespołowa tabela. Drużyny z miejsc 1-8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału, ekipy z miejsc 9-24 zagrają w 1/16 finału.

Początek rewanżowego meczu 4. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji pomiędzy Dritą Gnjilane i Legia Warszawa w czwartek o godz. 20.00 w stolicy Kosowa, Prisztinie. Transmisja TVP Sport.

