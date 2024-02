Legia - Molde RELACJA NA ŻYWO Rewanż Legia Warszawa - Molde FK live Legia - Molde dzisiaj 22.02 na żywo Legia Warszawa - Molde za darmo Legia - Molde WYNIK na żywo

Jasny przekaz Josue przed rewanżem z Molde. To zwiastuje walkę do ostatniej kropli potu

Legia Warszawa przeszła przez fazę grupową Ligi Konferencji Europy zaskakując wielu kibiców piłkarskich w Europie. Wicemistrzowie Polski z poprzedniego sezonu potrafili postawić się największym firmom w grupie, dzięki czemu zakończyli jesienne zmagania na 2. miejscu i wywalczyli awans do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Pierwszy mecz z Molde FK nie poszedł jednak do końca po ich myśli, bowiem szwedzka ekipa w 24. minucie prowadziła już przed własną publicznością 3:0. Warszawiakom udało się jednak odrobić dwie bramki, co wciąż daje im duże szanse na pokonanie Molde w dwumaczu i awans do 1/8 finału LKE. Rewanżowe spotkanie Legia - Molde zapowiada się więc niezwykle emocjonująco! Zapraszamy na relację na żywo ze spotkania Legia Warszawa - Molde FK.