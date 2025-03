Molde – Legia Warszawa relacja NA ŻYWO: Legia odegra się na Molde za porażkę sprzed roku?

Molde FK – Legia Warszawa 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Składy:

Molde:

Legia:

Na żywo Molde FK - Legia Warszawa Witamy w relacji na żywo z pierwszego meczu 1/8 finału Ligi Konferencji, w którym zmierzą się Molde i Legia Warszawa. Start meczu o godzinie 18:45, bądźcie z nami!

Legia Warszawa była jedną z ośmiu najlepszych drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Stołeczny klub zajął 7. miejsce, jednak mając tylko... 2 punkty straty do drugiej lokaty! Niemal po drugiej stronie skali znalazł się ich rywal w 1/8 finału Molde FK, które zajęło odległą, 23. lokatę z 7 punktami na koncie. Norweski zespół w walce o awans do fazy play-off przegrał m.in. z Jagiellonią Białystok, która po świetnym meczu wygrała 3:0. Z jednej strony można by było śmiało zakładać, że Legia nie ma się czego bać w starciu z Norwegami, jest jednak parę argumentów przemawiających za tym zespołem. Należy pamiętać, że rok temu, w 1/16 finału LKE, Molde rozbiło Legią 6:2 w dwumeczu! (3:2 w Molde i 3:0 w Warszawie). Co więcej, Molde musiało przedzierać się przez baraże do 1/8 finału, a tam (nie bez problemów) poradziło sobie z Shamrock Rovers, które w fazie ligowej zdobyło 11. punktów (tyle samo co m.in. Jagiellonia czy Cercle Brugge i punkt mniej niż Legia) i niewiele im brakowało do bezpośredniego awansu – a w zasadzie punktu lub lepszego bilansu bramkowego. Legia z pewnością zrobi wszystko, by zemścić się za porażkę sprzed roku, ale musi podejść do dwumeczu z pełną koncentracją i motywacją.