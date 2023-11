Piłkarz Rakowa zdradził dlaczego mecz ze Sportingiem jest dla niego wyjątkowy. Wspomniał o swojej przeszłości

Piłkarz urodził się w Brazylii, a początkową część kariery spędził na Półwyspie Iberyjskim, tyle, że w Hiszpanii. - Gdy byłem zawodnikiem Granady, to miałem propozycję z Portugalii, ale małą konkretną i nic nie doszło to do skutku. Natomiast bardzo cenię portugalską piłkę i jest dla mnie ważne i emocjonujące, że będę mógł wyjść na boisko Sportingu – mówi wahadłowy Rakowa Jean Carlos, który wprost marzył o takim meczu. - Gdy się jest dzieckiem, to marzy się o takich meczach. Grać tutaj, na tym stadionie, to coś na co ciężko pracujemy. Bardzo się cieszę, że będę mógł wyjść na murawę – dodaje Jean Carlos. Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem niedawno leczył kontuzję, ale jest już do dyspozycji trenera Szwargi.

- Czuję się dużo lepiej, nie mam problemów i jestem w pełni sił. Pierwszy mecz ze Sportingiem (1:1 w Sosnowcu -red.) był trochę niezwykły, bo przez jego większość mieliśmy jednego zawodnika więcej. Jesteśmy przygotowani do dzisiejszego występu. Mamy swój plan i włożymy w mecz nasze całe serce – zapewnia Jean Carlos. Nawet jeden zdobyty punkt może przybliżyć drużynę „Medalików” do trzeciego miejsca w grupie i pozostania w europejskich pucharach – w Lidze Konferencji – na wiosnę.

G⚽️⚽️⚽️L! RAKÓW WYRÓWNUJEJest wyczekiwany gol! Fabian Piasecki daje nadzieje pic.twitter.com/zcNKBe8uBx— Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) October 26, 2023