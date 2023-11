Artur Wichniarek przed meczem Rakowa w Lizbonie. W tym upatruje szans polskiej drużyny, wymienił nazwiska trzech piłkarzy

- Zdecydowanym faworytem jest Sporting, a wyrwanie remisu przez Raków byłoby dużą niespodzianką - mówi Artur Wichniarek były piłkarz, a obecnie ekspert telewizyjny.

„Super Express”: - Czyli podopieczni Dawida Szwargi bez szans w Lizbonie?

Artur Wichniarek:- Po losowaniu raczej było wiadomo, że Raków będzie walczył o trzecie miejsce w grupie, ale po porażce u siebie z Austriakami jest to trudne. Pierwszy punkt w grupie zdobyty dwa tygodnie temu przeciwko Sportingowi w Sosnowcu napawa jakimś optymizmem. Cieszy również wynik i pięć bramek strzelonych w meczu ligowym z Zagłębiem, bo z tym drużyna Rakowa w pucharach ma niesamowity problem. Cieszy, że piłkarze którzy przyszli do Rakowa, John Yeboah a także Sonny Kittel i Ante Crnać strzelili bramki, gdyż to może być ich przebudzenie przed Sportingiem.

- Chyba szczególnie Yeboah, za którego zapłacono 1,5 mln euro powinien więcej dawać drużynie?

- Dla ofensywnego piłkarza każdy strzelony gol to budowanie pewności siebie, podejmowanie szybkich decyzji na boisku. Czym innym ze względu na rywala jest mecz z Zagłębiem, a czymś innym ze Sportingiem, ale przypuszczam, że Yeboah (2 gole z Zagłębiem-red.) czuje się mocniejszy i będzie chciał potwierdzić zwyżkę formy. Zapłacono za niego niemałe pieniądze, to młody chłopak i powinien traktować mecz ze Sportingiem, i dwa następne pucharowe jako okienko wystawowe. Jeśli zagra w nich dobrze, to jest szansa na wielki transfer do dużo lepszego klubu niż Raków.

Legendarny trener Widzewa o Zbigniewie Bońku. Mocno wytknął jedną cechę charakteru, to nie spodoba się byłemu prezesowi PZPN

- Raków raczej nie spieszy się z transferowaniem piłkarzy, bo chce wygrać coś znaczącego?

- Lech też promował piłkarzy w europejskich pucharach więc sądzę, przy ofercie za piłkarza na poziomie 8-10 mln euro i Raków będzie skłonny sprzedać zawodników. Promowanie nie ma być jedyną motywacją w Lizbonie, ale tą dodatkową. Mecz przy światłach jupiterów w dobrej piłkarskiej atmosferze, może być wyjątkowa okazją, bo niewielu piłkarzy miało takie europejskie wieczory.

- Czy fakt, że Sporting gra w niedzielę mecz na szczycie w lidze z Benfiką, może sprawić, że w meczu z Rakowem nie zaangażuje wszystkich sił i najlepszych piłkarzy?

- Na pewno będą mieli z tyłu głowy prestiżowy mecz z Benfiką, która depcze im po piętach w lidze. Ale według mojej wiedzy Ruben Amorin jest takim trenerem, który chce wygrać każdy mecz. Zresztą w pierwszym spotkaniu w Sosnowcu oni wyszli prawie w optymalnym składzie. W rewanżu za czerwona kartkę nie zagra Viktor Gyokeres, ale inny napastnik Paulinho też jest bramkostrzelny. Tak jak piłkarze obu drużyn narzekali na boisko w Sosnowcu, to w Lizbonie murawa będzie perfekcyjna. Piłkarze Rakowa muszą ten mecz wybiegać i być bardzo skoncentrowani, bo jeśli Sporting złapie wiatr w żagle , to jest niesamowicie niebezpieczny.

Erik Exposito zostanie w Śląsku Wrocław? Dyrektor lidera o rozmowach z gwiazdą ligi

- Bardziej podobał ci się Raków Marka Papszuna czy obecny Dawida Szwargi?

- Nie śledziłem na tyle występów Rakowa za kadencji Papszuna, żeby się szczegółowo wypowiadać. Trenera Szwargę na pewno bronią wyniki, szczególnie awans do fazy grupowej LE. Niemniej w meczu ze Sportingiem u siebie brakowało mi odwagi i agresywności w I połowie, gdy Raków praktycznie od początku grał z przewagą piłkarza. Sądzę, że Papszun chciałby od razu przeciwnika zdominować, a u trenera Szwargi tego ryzyka nie widać do końca. To młody trener który nabiera doświadczenia i to w decydujących momentach jest widoczne.

Marek Papszun w Wiśle Kraków? To byłby wielki hit, jest jasna odpowiedź byłego trenera Rakowa!

G⚽️⚽️⚽️L! RAKÓW WYRÓWNUJEJest wyczekiwany gol! Fabian Piasecki daje nadzieje pic.twitter.com/zcNKBe8uBx— Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) October 26, 2023