Pilne wieści tuż przed meczem Lech - Fiorentina! To on zastąpi Bartosza Salamona, decyzja już zapadła

Gigantyczna stawka dwumeczu Kolejorza. Jeszcze większa kasa do wzięcia

Przypomnijmy, że decyzja o zawieszeniu obrońcy Lecha została podjęta przez UEFA dzisiaj. Poznański klub opublikował ją w mediach w godzinach południowych. Został zburzony plan Van den Broma, który jeszcze wczoraj był przekonany, że będzie mógł skorzystać ze swojego obrońcy w niezwykle ważnym meczu. Wykluczenie Salamona postawiło holenderskiego szkoleniowca w trudnej sytuacji, bo kontuzjowany jest inny środkowy obrońca Filip Dagerstal. W tej sytuacji szkoleniowiec nie ma wielu opcji, choć w przeszłości ustawiał już na środku obrony Alana Czerwińskiego, nominalnego prawego obrońcę. Jednak jest przesądzone, że w dzisiejszym meczu w podstawowym składzie na boisko wyjdzie Lubomir Satka, który będzie partnerem Antonio Milicia. Problemem może być to, że Słowak grał bardzo mało w tym roku, po wyleczeniu kontuzji.

Nie zagrał żadnego meczu ligowego w wyjściowym składzie Lecha, bo zaliczył tylko 60 minut w spotkaniu z Piastem. Cały mecz zagrał w... rezerwach Lecha przeciwko Garbarni w Pucharze Polski. A jedynym meczem o stawkę rozegranym od pierwszej do ostatniej minuty był występ w reprezentacji Słowacji przeciwko Luksemburgowi (0:0). Było to 23 marca. Wypada mieć nadzieję, że brak ogrania nie przeszkodzi doświadczonemu 28-letniemu obrońcy sprostać zadaniu w dzisiejszym meczu. Stawką jest awans do 1/2 finału LKE i potężna premia finansowa w wysokości 2. milionów euro. Mecz w Poznaniu rozpocznie się o godz. 21,00.

Lech Poznań otrzymał przed chwilą decyzję UEFA o zawieszeniu Bartosza Salamona na trzy miesiące. W czasie zawieszenia obrońca nie może brać udziału w meczach oraz treningach. Jako klub zdecydowaliśmy o odwołaniu się od tej decyzji. pic.twitter.com/abHSBubNdZ— Lech Poznań (@LechPoznan) April 13, 2023