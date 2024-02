Polski napastnik spełnił amerykański sen. Opuszcza MLS i wraca do Europy

Josue poznał decyzję holenderskiego sądu! To dla niego koniec afery w Alkmaar

Wychował się i szkolił w Niemczech, ale kariery tam nie zrobił, choć uznawany był za wielki talent. Grał w 2.Bundeslidze, a w 2018 roku wyjechał za ocean do ligi MLS. Tam miał bardzo udane sezony w barwach Philadelphii Union, a w 2021 został królem strzelców Ligi Mistrzów CONCACAF. Od 2022 roku reprezentował barwy Chicago Fire, a obecnie zdecydował się wrócić do Europy. Reprezentant Polski w kategoriach juniorskich i młodzieżowych związał się ze szwajcarskim klubem FC Lugano, który jest partnerskim klubem Chicago Fire, co ułatwiło transfer.

- Jesteśmy szczęśliwi, że możemy powitać w klubie Przybyłkę. To silny fizycznie napastnik, dobry strzelec, który świetnie gra głową. Bardzo dobrze zintegrował się z grupą. Będzie wartością dodaną dla naszego ataku - powiedział dyrektor sportowy FC Lugano, Carlos Da Silva. Przybyłko podpisał kontrakt do czerwca 2025 roku.

Lugano to aktualnie piąty zespół szwajcarskiej Super Lig, z szansami na grę w grupie mistrzowskiej po sezonie zasadniczym. Przybyłko będzie drugim Polakiem w tamtejszej lidze. Piłkarzem aktualnego lidera, Young Boys Berno jest Łukasz Łakomy. Przybyłko ma za sobą ponad 30 występów w juniorskich i młodzieżowych kadrach Polski, ale nie doczekał debiutu w pierwszej reprezentacji.

