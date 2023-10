i Autor: Jakub Piasecki / Cyfrasport Milan Rundić

Wielki mecz w Sosnowcu

Postraszyć Sporting mądrością: czy to dobry scenariusz na pierwsze punkty Rakowa w Lidze Europy? Tak twierdzi Milan

Czy to ostatnia szansa, by mistrz Polski włączył się jeszcze do walki o trzecie, a może nawet drugie miejsce w grupie, premiowane możliwością gry w europejskich pucharach także na wiosnę? Raków w Sosnowcu zagra dziś ze Sportingiem Lizbona – jednym z najbardziej renomowanych klubów w tej edycji Ligi Europy. - Na razie przegrywamy, ale parę pozytywów jest – Milan Rundić, stoper częstochowian, zapowiada wyrachowaną grę swej drużyny w starciu z portugalskim gigantem.