Ale drogo!

Sprawdziliśmy ceny w Danii. Benzyna i ser? Jakieś szaleństwo! [WIDEO]

O cenach w Skandynawii mówi się, że są jednymi z najwyższych w Europie. Podczas wizyty w Danii na meczu FC Midtjylland – Legia Warszawa w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy nasz reporter udał się do supermarketu oraz na stację benzynową, aby sprawdzić, czy skandynawskie ceny to prawda czy mit. Efekt możecie zobaczyć na specjalnym wideo.