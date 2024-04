Szymon Marciniak będzie miał oko na włoskie derby w Lidze Europy. Roma obroni się przed nawałnicą Milanu?

Roma zaskoczyła Milan, będzie awans?

Ostatnio nie ma mocnych na Romę. Trener Daniele de Rossi odmienił zespół, który w Serie A włączył się do walki o awans do Ligi Mistrzów. Jego podopieczni zajmują piąte miejsce. Ale jeszcze mogą namieszać również w europejskich pucharach, bo Roma dotarła do ćwierćfinału. Niespodziewanie rzymianie pokonali na wyjeździe Milan 1:0 w pierwszym spotkaniu 1/4 finału Ligi Europy. W pierwszej połowie bramkę zdobył obrońca Gianluca Mancini. Faworytem tej rywalizacji był Milan, ale nie zdołał przebić się przez defensywę gości.

Jerzy Dudek przed hitem Ligi Mistrzów. Padły słowa o sercu, rozumie i walcu, Real zaskoczy Manchester City?

Zalewski znów na ławce?

Pomocnik Romy Nicola Zalewski całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. Podobnie zapewne będzie w rewanżu. Reprezentant Polski na razie nie należy do ulubieńców nowego szkoleniowca Romy. Co się dzieje z kadrowiczem? - W tym momencie ta poprzeczka jest w Romie dla Polaka wysoko zawieszona - powiedział Piotr Czachowski w rozmowie z "Super Expressem" przed meczem w Mediolanie. - Trudno mu będzie wskoczyć do składu. Jego przyszłość nie rysuje się zbyt kolorowo. W mojej ocenie dalej będzie miał ciężary z grą. W reprezentacji Polski potrzebujemy Zalewskiego w formie z ostatnich meczów. Ale on musi grać w klubie, żeby się rozwijać i podnosić poziom. Wyjściem byłoby wypożyczenie. Tylko, czy Roma przystałaby na taką opcję. Choć powtarza, że kocha Romę, ale to jak na razie jest miłość w jedną stronę - tłumaczył były kadrowicz o sytuacji Zalewskiego.

Sebastian Szymański zmieni klub? Roman Kosecki tam widzi reprezentanta Polski, sprawdzi się?

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy na EURO 2024 polscy piłkarze wyjdą z grupy i awansują do 1/8 finału? Taaak! Wierzę w nich! Nie ma opcji, zbyt silni rywale Kompletnie mnie to nie obchodzi