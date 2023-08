Aris - Raków RELACJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Aris Limassol - Raków Częstochowa WYNIK LIVE ONLINE mecz Aris - Raków na żywo dzisiaj 15.08

Aris Limassol - Raków Częstochowa -:-

Bramki:

Kartki:

Aris:

Raków:

Na żywo Aris Limassol - Raków Częstochowa Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Aris Limassol - Raków Częstochowa! Mistrzowie Polski zagrają dziś o awans do decydującej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu prowadzą w dwumeczu 2:1 i w rewanżu do awansu wystarczy im tylko remis! Początek spotkania Aris - Raków o 19:00.

Odśwież relację

Sytuacja Rakowa w kontekście awansu do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów mogła być jeszcze lepsza, ale gol na 2:1 w końcówce pierwszego meczu dał mnóstwo nadziei Arisowi. Mistrzowie Cypru na własnym boisku postarają się odrobić straty, a częstochowianie powalczą o utrzymanie zaliczki z Polski. W razie porażki spadną do decydującej rundy eliminacji do Ligi Europy, jednak wszyscy kibice w Polsce wierzą w to, że Raków zamelduje się w fazie play-off kwalifikacji do LM. Na zwycięzcę dwumeczu Aris - Raków będzie czekała lepsza drużyna z pary Sparta Praga - FC Kopenhaga. W niej w pierwszym meczu było 0:0 i również we wtorek wszystko się wyjaśni. Początek obydwu tych meczów o 19:00!