Mecz AS Monaco - FC Barcelona już dzisiaj o godzinie 21. Do rywalizacji w Lidze Mistrzów wraca Robert Lewandowski, który w tym sezonie imponował skutecznością. Gerard Badia, członek Galerii Sław polskiej ekstraklasy, od lat zakochany jest w Blaugranie. Po paru trudnych emocjonalnie sezonach, znów odzyskał wiarę w Dumę Katalonii. I w Roberta Lewandowskiego, który pod skrzydłami nowego szkoleniowca znów robi liczby na murawie.

FC Barcelona jest liderem LaLiga z kompletem punktów, a Robert Lewandowski prowadzi w klasyfikacji strzelców. - I znowu chce się o Barcelonie rozmawiać ze znajomymi - śmieje się Gerard Badia. - Dawno już nie widzieliśmy Barcy tak walczącej, tak wywierającej presję na rywala po stracie piłki. Mamy to samo wrażenie: to znów jest ekipa, która na boisku ma jeden wspólny cel. Wszyscy znów są tak samo ważni – Lamine Yamal, Robert Lewandowski, doszedł Dani Olmo i daje bardzo dużo, Raphinha ma wielką formę - i wszyscy grają dla drużyny. Fajnie się na to patrzy - dodaje Gerard Badia.

Robert Lewandowski w nowym sezonie prezentuje się bardzo dobrze. Duży wpły na postawę Polaka miało z pewnością zatrudnienie w Barcelonie trenera Hansiego Flicka, z którym "Lewy" zna się doskonale z Bayernu Monachium. - Przyjście Flicka do Barcelony to było najlepsze, co się mogło Robertowi zdarzyć! Dał mu dużo komfortu i przywrócił wiarę w to, że jest ważnym dla drużyny zawodnikiem – takim, jakim był u Flicka w Bayernie. Wyobrażam sobie, że na początku on wziął Roberta na bok i powiedział mu krótko i po męsku: „Wiem, chłopie, że ty potrafisz pokazać to samo, co Lewandowski w 2020 r. Masz moje zaufanie" - komentuje Gerard Badia.

Mecz AS Monaco - FC Barcelona w 1. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w czwartek 19 września 2024. Początek meczu AS Monaco - FC Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu AS Monaco - FC Barcelona na antenie Canal+ Extra 1 oraz online na Canal+ ONLINE.