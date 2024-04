Bayern – Arsenal TRANSMISJA TV Bayern – Arsenal dzisiaj 17.04 gdzie oglądać? Bayern Monachium – Arsenal FC STREAM ONLINE

Bayern – Arsenal TRANSMISJA TV Bayern – Arsenal dzisiaj 17.04 gdzie obejrzeć?

Bayern Monachium w tym sezonie nie może być zadowolony z tego, jak toczy się rywalizacja w Niemczech. Już teraz wiadomo, ze stracili oni mistrzostwo Niemiec, a z Pucharu Niemiec odpadli już zdecydowanie wcześniej. Jedyną szansę na trofeum jest więc Liga Mistrzów, gdzie Bayern radzi sobie bardzo dobrze. „Die Roten” nie przegrali żadnego meczu w fazie grupowej, później bardzo pewnie poradzili sobie z Lazio – choć przegrali pierwszy mecz, to zdecydowanie wygrali drugie starcie, właśnie grając u siebie.

Droga Arsenalu do ćwierćfinału była podobna, co Bayernu. Wygrali swoją grupę, choć nie zdominowali jej tak, jak rywale, a w 1/8 finału przegrali skromnie pierwsze spotkanie przeciwko Porto, ale zdołali odrobić straty w rewanżu, choć też nie w tak przekonujący sposób, jak Bayern. Teraz przed rewanżem przeciwko Bayernowi sytuacja jest bardziej wyrównana, bowiem w pierwszym meczu padł remis, ale jak zostało wspomniane, to Bayern będzie grał na swoim stadionie.

Mecz Bayern Monachium – Arsenal FC zostanie rozegrany w środę, 17 kwietnia. Start meczu zaplanowany został na godzinę 21:00. TRANSMISJA TV dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 2. STREAM ONLINE dostępny będzie na płatnych platformach Polsat Box GO oraz Canal+ Online. Relacja na żywo na sport.se.pl, bądźcie z nami!