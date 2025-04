Borussia Dortmund - FC Barcelona typy i kursy (15.04.2025) | Barcelona przypieczętuje awans do półfinału?

Zdecydowane słowa Flicka o Lewandowskim i Szczęsnym! Powiedział to od razu po meczu Barcelona - Borussia

Borussia Dortmund - FC Barcelona typy: oferty bukmacherskie na ten mecz

FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka znakomicie zaprezentowała się w pierwszym spotkaniu, pokonując Borussię Dortmund 4:0. Dwa gole przeciwko swojemu byłemu klubowi zdobył Robert Lewandowski, a Wojciech Szczęsny zachował czyste konto.

Borussia Dortmund stoi przed trudnym zadaniem odrobienia strat. Choć szanse na to są nikłe, ekipa Niko Kovacia będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony.

Borussia Dortmund - FC Barcelona: kto faworytem - typy bukmacherskie

Po pierwszym meczu bukmacherzy - co naturalne - ponownie uważają Barcelonę za faworyta spotkania. Kurs na zwycięstwo Barcelony wynosi 1.80, natomiast na wygraną Borussii 3.80. Remis wyceniany jest na poziomie 4.10. Gospodarze będą musieli zaryzykować, co może otworzyć mecz.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 15/04/2025.r.; oferta może ulec zmianie.

Obie drużyny strzelą - typ w ofercie bukmacherów

Biorąc pod uwagę ofensywny potencjał obu drużyn i konieczność ataku ze strony Borussii, zakład na to, że obie drużyny strzelą gola, wydaje się atrakcyjny. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.45.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 15/04/2025.r.; oferta może ulec zmianie.

Gol Roberta Lewandowskiego w ofercie bukmacherów

Borussia Dortmund to ulubiony rywal Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski przeciwko niemieckiemu klubowi zdobył aż 29 goli. Żadnej innej drużynie nie strzelił tylu bramek. Biorąc pod uwagę dobrą formę polskiego napastnika możliwe, że ponownie trafi do siatki przeciwko swojemu byłemu zespołowi. Kurs na to zdarzenie wynosi 2.12.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 11/04/2025.r.; oferta może ulec zmianie.

Borussia Dortmund - FC Barcelona: statystyki dla typera

FC Barcelona imponuje swoją formą w tym sezonie. Zespół Hansiego Flicka jest niepokonany od początku 2025 roku we wszystkich rozgrywkach. Duma Katalonii w Lidze Mistrzów zdobywa średnio 3,3 gola na mecz, a traci 1,3.

Borussia Dortmund z kolei prezentuje nierówną formę. W rozgrywkach Ligi Mistrzów podopieczni Niko Kovacia strzelają średnio 2,2 gola na mecz. W obronie jednak średnia straconych bramek na spotkanie jest podobna do Blaugrany i wynosi ona 1,4.

Ostatnie 5 meczów Borussii Dortmund:

12.04.2025: Bayern Monachium - Borussia Dortmund 2:2 (Bundesliga)

09.04.2025: FC Barcelona - Borussia Dortmund 4:0 (Liga Mistrzów)

05.04.2025: SC Freiburg - Borussia Dortmund 1:4 (Bundesliga)

30.03.2025: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 3:1 (Bundesliga)

15.03.2025: RB Lipsk - Borussia Dortmund 2:0 (Bundesliga)

Ostatnie 5 meczów FC Barcelony:

12.04.2025: UD Leganes - FC Barcelona 0:1 (La Liga)

09.04.2025: FC Barcelona 4:0 Borussia Dortmund (Liga Mistrzów)

05.04.2025: FC Barcelona - Real Betis 1:1 (La Liga)

02.04.2025: Atletico Madryt - FC Barcelona 0:1 (Puchar Króla)

30.03.2025: FC Barcelona - Girona 1:3 (La Liga)

Borussia Dortmund - FC Barcelona: przewidywane składy

Borussia Dortmund będzie musiała radzić sobie bez Nico Schlotterbecka oraz Marcela Sabitzera.

Z Barcelony kontuzję w ostatnim spotkaniu odniósł Alejandro Balde, który prawdopodobnie będzie pauzował przez kilka tygodni. Nieobecni będą także Marc Casado, Marc Bernal oraz Marc-Andre ter Stegen. Nie wiadomo czy do dyspozycji Hansiego Flicka będzie dostępny Dani Olmo, który dwa tygodnie temu doznał urazu mięśnia przywodziciela.

Borussia Dortmund - FC Barcelona: transmisja - gdzie obejrzeć?

Rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Borussią Dortmund a FC Barcelona będzie można obejrzeć na żywo w Canal+ Extra 1. Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia o 21:00 na Signal Iduna Park.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.