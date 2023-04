Były reprezentant Włoch przed meczem z Napoli. „Milan musi się wznieść na wyżyny”

Napoli bezapelacyjnie dominuje i przewodzi w Serie A

Kto ma większe szanse na awans do półfinału? - Myślę, że trudno wskazać zdecydowanego faworyta - ocenił Massimo Ambosini na naszych łamach. - Napoli bezapelacyjnie dominuje i przewodzi w Serie A. Myślę, że w tej sytuacji, kiedy nie uczestniczy także w rozgrywkach o Puchar Włoch trener Luciano Spaletti może mocniej skupić się na Lidze Mistrzów. W nieco innej sytuacji jest Milan, który zremisował z Empoli, spadł na czwarte miejsce w tabeli i nie może być pewnym awansu do Champions League z rozgrywek ligowych - Szanse oceniam po 50 procent. W kontekście dwumeczu cała przewaga wypracowana w lidze nie ma większego znaczenia. Milan musi wznieść się na wyżyny, ale już udowodnił w tym sezonie, że stać go na to. Napoli potrafi stworzyć wspaniałe widowisko. Jestem ciekawy losów tej rywalizacji – zastanawiał się.

Milan jest w stanie zaserwować huśtawkę nastrojów

Milan zajmuje w lidze włoskiej czwarte miejsce. - W tym sezonie Milan jest w stanie zaserwować swoim kibicom huśtawkę nastrojów - analizował Włoch. - Z jednej strony efektowna wygrana pod Wezuwiuszem wlała sporo nadziei w serca kibiców, z drugiej strony remis z Empoli udowodniły, że Milan miewa problemy z ustabilizowaniem formy. Natomiast kibice „Rossonerri” mogą nadziei upatrywać w fakcie, że ich drużyna potrafiła rozgrywać wielkie mecze, które miały duży prestiż, jak niedawno z Napoli, czy dwumecz z Tottenhamem - stwierdził Ambrosini na naszych łamach.

