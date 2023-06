Cristiano Ronaldo przed szansą na kolejny rekord. Gwiazdor reprezentacji Portugalii zrobi to na Islandii?

Szymon Marciniak skomentował plotki o wyjeździe do Arabii Saudyjskiej. Jaśniej się nie dało

Najważniejszy jest awans na EURO

Portugalczyk Cristiano Ronaldo we wtorek w meczu eliminacji mistrzostw Europy z Islandią w Reykjaviku prawdopodobnie po raz 200. zagra w reprezentacji i będzie pierwszym piłkarzem, który osiągnie tę granicę. - Jestem bardzo dumny, że jako pierwszy zaliczę 200 występów w reprezentacji - powiedział piłkarz w wywiadzie dla portugalskiego dziennika sportowego "A Bola", cytowany przez PAP. - 20 lat temu, kiedy debiutowałem, absolutnie nie sądziłem, że osiągnę taką liczbę. Świetnie byłoby zdobyć bramkę w takim meczu, ale najważniejszy jest wynik drużyny i to, żebyśmy się zakwalifikowali do kolejnego wielkiego turnieju - wyznał.

Chce nadal uszczęśliwiać wszystkich Portugalczyków

W reprezentacji Portugalii Ronaldo zdobył 122 bramki. To najlepszy wynik na świecie. Piłkarz teraz występuje w lidze Arabii Saudyjskiej. Jednak nie zamierza kończyć kariery reprezentacyjnej. Zdradził, jakie cele przed sobą stawia. - Mimo 38 lat motywacji mi nie brakuje. Chcę nadal uszczęśliwiać wszystkich Portugalczyków - wyznał Ronaldo.