Dariusz Stalmach zapisał się w historii. Popis Polaka pod okiem legendy Milanu! [WIDEO]

Wypromował się w Górniku Zabrze

W ekstraklasie obiecujący zawodnik rozegrał 20 meczów w barwach Górnika Zabrze. Jego talent dostrzegł trener Jan Urban i dał mu szansę w pierwszym zespole śląskiego klubu. Latem ubiegłego roku Dariusz Stalmach podpisał umowę z AC Milan. Występuje w drużynie młodzieżowej, w styczniu wziął nawet udział w zajęciach pierwszego zespołu.

Premierowe trafienie w Lidze Mistrzów

Teraz polski pomocnik został bohaterem wygranego meczu 2:0 z Atletico Madryt w ćwierćfinale młodzieżowej Ligi Mistrzów. To właśnie Stalmach rozpoczął strzelanie. W 12. minucie pokonał bramkarza hiszpańskiej ekipy. To jego premierowa bramka w rozgrywkach ligi Mistrzów. Zapisał się w historii tym trafieniem, bo to pierwszy gol Polaka w fazie pucharowej.

Paolo Maldini bił mu brawo

Młodzi piłkarze Milanu 21 kwietnia w Nyonie będą walczyć w półfinale Ligi Mistrzów. Rywalem włoskiego klubu będzie zwycięzca rywalizacji Borussia Dortmund - Hajduk Split. Czy zespół z Polakiem w składzie awansuje do finału? W każdym razie poczynania Stalmacha obserwował z trybun Paolo Maldini, legendarny piłkarz Milanu, który obecnie pełni funkcję dyrektora sportowego.

