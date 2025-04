Real potrzebuje cudu, by awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Tylko cztery takie przypadki w historii

Jakub Kiwior zachwycił swojego trenera. Co za słowa, czy to będzie przełom Polaka w Arsenalu?

Irlandzkie korzenie Declana

26-letni Rice zachwycił wczoraj dwoma strzałami z rzutów wolnych, przy których bramkarz Realu Thibaut Courtois był bezradny. Pomocnik Arsenalu urodził się w Londynie, ale jego ojciec Sean ma korzenie irlandzkie, gdyż jego rodzice pochodzili stamtąd. Oboje wyemigrowali do Londynu, gdzie urodził się ojciec piłkarza, a w 1999 roku przyszedł na świat Declan. Cała rodzina bardzo mocno utożsamiała się z Irlandią, więc nic dziwnego, że młody Declan wybrał grę w tej reprezentacji i występował w niej począwszy od kadry U-16. Kolejne szczeble reprezentacyjne pokonywał w zielonej koszulce i doszedł do kadry seniorów. Zadebiutował w niej w 2018 roku u selekcjonera Martina O'Neilla i rozegrał 3 spotkania, ale wszystkie towarzyskie. Dzięki temu mógł jeszcze zmienić barwy narodowe i zrobił to w 2019 roku, mając 20 lat. Stało się to za kadencji selekcjonera Garetha Southgate’a.

Jakub Kiwior zachwycił swojego trenera. Co za słowa, czy to będzie przełom Polaka w Arsenalu?

Mówiąc o zmianie reprezentacji przez syna, Sean Declan powiedział wówczas dla „The Sun ": - Jestem bardzo irlandzki, moja mama i tata byli bardzo irlandzcy, a Declan dorastał w irlandzko-angielskim środowisku, jak wiele osób z Londynu.

Do tej pory Declan Rice rozegrał w 64 mecze w reprezentacji "Synów Albionu" i zdobył 5 bramek. Wystąpił w finałach Euro 2021 i rok później na mundialu w Katarze. Dopiero w trzecim swoim turnieju, ubiegłorocznych finałach Euro, poznał smak wielkiego sukcesu. Anglia zdobyła wicemistrzostwo Europy, przegrywając w finale z Hiszpanią. Zagrał we wszystkich siedmiu meczach Anglików, od pierwszej do ostatniej minuty. Declan ma dwóch starszych braci – Conora i Jordana. Ojciec, który zachęcał syna do grania w piłkę, do dzisiaj pełni rolę jego menedżera. Piłkarz pozostaje w związku z Lauren Fryer, która urodziła mu syna Jude’a w 2022 roku.

O krok od tragedii na stadionie piłkarskim w Belgii! Służby interweniowały w ostatniej chwili

𝐃𝐄𝐂𝐋𝐀𝐍 𝐑𝐈𝐂𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄! 💣🎯 Kapitalny strzał z rzutu wolnego Anglika! 😍 Co za rotacja! 🥐 Arsenal trafia przeciwko Realowi Madryt! 🤯📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2OwN pic.twitter.com/I0rsB8ImaH— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 8, 2025