Erling Haaland "rozniesie" Real? "Asa Manchesteru City może powstrzymać..."

Norweg odnalazł się w Anglii

To premierowy sezon dla Erlinga Halanda w lidze angielskiej. Ale już zapisał w historii. Strzelił 35 goli, co jest najlepszym wynikiem w dziejach Premier League. - Wielu oceniało jego decyzję o przejściu do Manchesteru jako błąd - wspominał Jerzy Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Mówiono, że nie ten styl gry, że nie będzie pasował. Podkreślano, że Premier League jest bardziej wymagająca niż Bundesliga, ale widać, że eksperci się mylili w tej ocenie. Norweg odnalazł się idealnie. Strzela, asystuje, dobrze rozumie się z Kevinem de Bruyne. Taki napastnik to rozwiązanie na wiele kłopotów dla Guardioli! Rekordy to jedno, ale najważniejsze są trofea. Jeżeli pójdzie to w parze z jego rekordami, to będzie trudno to pobić - stwierdził.

Guardiola miał rozmowę z Haalandem

Czy piłkarze Realu zatrzymają asa Manchesteru City? - To megazagadka dla trenera Carlo Ancelottiego - odpowiedział Dudek. - Jak zatrzymać Norwega, ale też jak sprawić, żeby de Bruyne nie posyłał tych swoich podań. Haalanda może powstrzymać… on sam, przez przesadną wiarą we własną nieomylność... Myślę, że dlatego Guardiola miał z nim burzliwa rozmowę - przypomniał były bramkarz reprezentacji Polski.

