Wojciech Szczęsny świętuje z drużyną. "Ikoniczne".

Historia Wojciecha Szczęsnego nadaje się zdecydowanie na scenariusz filmu. Polski bramkarz zdążył dopiero co przejść na emeryturę, ale po kilku tygodniach, w październiku, odzywa się do niego FC Barcelona z Robertem Lewandowskim na czele i prosi o pomoc – ter Stegen został kontuzjowany, a klub nie chce czekać do zimy z transferem nowego bramkarza i musi szukać pośród tych, którzy nie mają kontraktu. Szczęsny godzi się dołączyć do klubu i... siedzi na ławce rezerwowych do stycznia! Później jednak wskakuje do pierwszego składu i nie oddaje go już w zasadzie w ogóle, poza małymi wyjątkami. Ze Szczęsnym w składzie Barcelona notuje serię meczów bez porażki i pędzi po potrójną koronę.

Wojciech Szczęsny zdobył mistrzostwo i zabrał głos w sprawie przyszłości. Konkretna deklaracja

Grzegorz Krychowiak: Lewandowski i Szczęsny są niesamowici! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ostatecznie „Duma Katalonii” tej potrójnej korony nie zdobędzie. W półfinale Ligi Mistrzów nie sprostała Interowi, a do szczęścia zabrakło tak naprawdę paru minut, bowiem gol dający mediolańczykom dogrywkę pada w doliczonym czasie gry. Mimo to Barcelona może kończyć sezon z podniesioną głową. Rok temu kończyła rozgrywki bez żadnego trofeum i mało kto wierzył, że w kolejnych zmaganiach podniesie aż trzy trofea i niemal do końca będzie liczyła się w walce o triumf w Lidze Mistrzów!

Tak potraktowano piłkarzy Barcelony po zdobyciu mistrzostwa. Żenujące zachowanie rywali

Superpuchar Hiszpanii i Puchar Króla „Blaugrana” zapewniła sobie już wcześniej. Do dokończenia zostały rozgrywki ligi hiszpańskiej i po zwycięstwie z Espanyolem, na dwie kolejki przed końcem, Barcelona jest już pewna mistrzostwa. Piłkarze zaczęli świętować już na murawie na obiekcie rywala, ale Flick szybko zapędził ich do szatni, by nie generować większych napięć. Tam kontynuowali świętowanie, a wśród nich Wojciech Szczęsny, co Barcelona pokazała w mediach społecznościowych. Polski golkiper, który jest znany ze swojego nałogu papierosowego, tym razem postawił na cygaro! - Ikoniczne - podpisano zdjęcie, zebrało już ponad 1,7 mln wyświetleń i jest jednym z najpopularniejszych wśród opublikowanych w piątkowy wieczór z okazji zdobycia mistrzostwa Hiszpanii.