FC Barcelona - Atalanta RELACJA NA ŻYWO: Barca z Lewandowskim i Szczęsnym gra w Lidze Mistrzów! [WYNIK LIVE]

FC Barcelona - Atalanta 0:0

Bramki:

Kartki:

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Araujo, Eric Garcia, Balde - Gavi, de Jong, Pedri - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Atalanta: Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta - Pasalić - De Ketelaere, Retegui

Na żywo FC Barcelona - Atalanta 35' GOOOOOOOL! Po zamieszaniu w polu karnym do piłki dopadł Zappacosta i pokonał Szczęsnego! 33' Pierwszy raz Barca stworzyła sobie tyle miejsca, Yamal pięknie urwał się prawą stroną, ale w polu karnym nie zdołał odnaleźć Lewandowskiego. Djimsiti dobrze krył Polaka. 31' Interwencja Araujo pomogła Szczęsnemu złapać piłkę. 27' Dobra akcja Barcelony, Yamal ograł dwóch obrońców w polu karnym, ale jego strzał był zbyt słaby! 24' Atalanta jak na razie umiejętnie neutralizuje zapędy Barcelony. Sporo gry w środkowej części boiska, a mało konkretów. 21' Spokojniejszy fragment meczu. Atalanta wciąż stoi wysoko, a Barcelona utrzymuje piłkę na własnej połowie. 17' Oficjalny profil Barcy też jest pod wrażeniem interwencji Szczęsnego! TEK!🫸 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 29, 2025 14' Za długo zbierał się do piłki Lewandowski! De Jong ładnie dograł do niego w polu karnym, ale Polak był w tej akcji nieporadny. 13' Czujnie Szczęsny! Obrona Barcelony nie popisała się, oczekując na odgwizdanie spalonego. Retegui kontynuował akcję i oddał zaskakujący strzał z ostrego kąta, zmuszając Polaka do interwencji. 12' Szybka odpowiedź Barcy! Yamal zerwał się i ściął do środka, a jego techniczny strzał nieznacznie minął słupek! 11' Kapitalna interwencja Szczęsnego! Atalanta jednym podaniem stworzyła sytuację 2 na 1 na połowie Barcelony, a Zappacosta dogrywał z lewej strony w pole karne, ale Szczęsny świetnie odbił piłkę lecącą do bramki po nieudanej ofiarnej interwencji Balde! 9' Zappacosta doszedł do główki w polu karnym, ale piłka poleciała nad poprzeczką. 7' Tym razem Szczęsny dość szczęśliwie zapoczątkował groźną akcję Barcy! Po dwóch szybkich podaniach Raphinha wbiegał już w pole karne, ale sędziowie odgwizdali mu spalonego. 6' Drugi raz Szczęsny nie popisał się przyjęciem we własnym polu karnym, a tym razem musiał nawet wybić piłkę na rzut rożny! Nerwowy początek polskiego bramkarza. 5' Pierwszy raz Szczęsny znalazł się pod presją po zbyt obszernym przyjęciu piłki. Błyskawiczny pressing gości sprawił, że ratował się wybiciem na aut, a z trybun dało się usłyszeć trochę gwizdów. 2' To Atalanta pierwsza przedostała się pod pole karne rywala, ale Balde dobrze zachował się przy linii. 1' Barcelona rozpoczęła mecz! Piłkarze obu drużyn słuchają już hymnu Ligi Mistrzów! Kibice Barcelony tradycyjnie okrasili go gwizdami. Przypomnijmy - Barcelona jest już pewna awansu do 1/8 finału, ale wciąż gra o wygranie całej fazy ligowej. Atalanta nadal rywalizuje o miejsce w czołowej "8". Hansi Flick zapowiadał, że dziś ponownie postawi na Wojciecha Szczęsnego i słowa dotrzymał: 🚨 BARÇA XI 🚨#BarçaAtalanta | @ChampionsLeague pic.twitter.com/8Zp3G1cXwg — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 29, 2025 Zapraszamy na relację na żywo z meczu FC Barcelona - Atalanta w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów! Początek już o 21:00.

FC Barcelona i Atalanta przed ostatnią kolejką fazy ligowej Ligi Mistrzów znajdują się w czołowej "8" gwarantującej bezpośredni awans do 1/8 finału. Ich sytuacja różni się jednak tym, że Barcelona po ostatnim zwycięstwie z Benficą (5:4) zapewniła już sobie awans, a zespół z Bergamo musi o to powalczyć w stolicy Katalonii. Włosi nie mogą liczyć na taryfę ulgową - "Blaugrana" wciąż walczy o wygranie całej fazy ligowej z Liverpoolem, a na boisku mają pojawić się wszystkie jej największe gwiazdy. Polscy kibice liczą na udany występ Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, który w styczniu na dobre przekonał do siebie Hansiego Flicka.

Barcelona - Atalanta na żywo wynik. Relacja live z Ligi Mistrzów

Nawet po niezbyt udanym meczu z Benficą, w którym się nie popisał, ale Barcelonie udało się wygrać. I to właśnie wyniki ze Szczęsnym w składzie są głównym argumentem niemieckiego szkoleniowca, dlaczego postawił na Polaka. Lewandowski walczy z kolei o koronę króla strzelców LM - przed ostatnią kolejką fazy ligowej prowadzi w tej klasyfikacji z 9 golami. Jego indywidualne popisy w połączeniu z dobrymi wynikami Barcy w LM napawają optymizmem kibiców tego klubu przed dalszą częścią sezonu. Początek spotkania z Atalantą już o 21:00!