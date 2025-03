FC Barcelona - Benfica: Gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów? Transmisja TV i stream online

Barcelona i Benfica nie zagrają we wtorek późnym wieczorem! Pilne wieści przed rewanżem Ligi Mistrzów. UEFA naprawdę to zrobiła

FC Barcelona – Benfica relacja NA ŻYWO. Lewandowski i Szczęsny poprowadzą Barcelonę do ćwierćfinału Ligi Mistrzów?

Mecz FC Barcelona - Benfica w 1/8 finału Ligi Mistrzów dzisiaj o godzinie 18:45 na Stadionie Olimpijskim na słynnym wzgórzu Montjuic. Te drużyny zagrają w rewanżu o awans do ćwierćfinału, którego bliżej są gospodarze wtorkowego spotkania. W zeszłym tygodniu Barcelona pomimo sporych przeciwności pokonała Benficę w Lizbonie 1:0. Gola na wagę cennego zwycięstwa strzelił Raphinha, a drużynie Hansiego Flicka nie przeszkodziła nawet gra w osłabieniu po czerwonej kartce dla Pau Cubarsiego. Kapitalny mecz rozegrał wtedy Wojciech Szczęsny, który był niczym ściana.

Benfica - FC Barcelona SKRÓT: Szczęsny i Raphinha bohaterami Katalończyków. Wygrali grając w 10

Polski bramkarz był przed tygodniem głównym bohaterem Barcelony, ale przed własną publicznością jej kibice liczą na popisy między innymi Roberta Lewandowskiego. Najlepszy strzelec "Blaugrany" zaliczył w Lizbonie cichy występ, mimo wszystko wciąż rywalizuje o koronę króla strzelców tej edycji LM. Przed rewanżami w 1/8 finału ma na koncie 9 goli - jeden mniej od prowadzącego Serhou Guirassy'ego i dokładnie tyle, ile jego kolega Raphinha, a także Harry Kane z Bayernu Monachium.

FC Barcelona - Benfica Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 11.03.2025

Lewandowski i Szczęsny są o krok od ćwierćfinału LM, ale podobnie jak przed tygodniem, polscy kibice nie obejrzą ich poczynań w otwartej telewizji. Prawa do transmisji Ligi Mistrzów ma w naszym kraju stacja Canal+ Sport, która w dużej mierze zakodowała je w płatnym pakiecie sportowym. To właśnie w nim będzie dostępny rewanżowy mecz Barcelona - Benfica, który we wtorek rozpocznie walkę o ćwierćfinał najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek na świecie.

Gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów Barcelona - Benfica w telewizji i stream online?

Rewanżowy mecz FC Barcelona - Benfica w 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 11 marca 2025 r. na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Początek spotkania o godzinie 18:45. Transmisja w TV na kanale Canal+ Extra 2, a online wyłącznie w płatnej usłudze Canal+ Online. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy.