FC Barcelona - Borussia Dortmund: Znamy składy! Co z Lewandowskim i Szczęsnym? Hansi Flick podał wyjściową 11-tkę

FC Barcelona – Borussia Dortmund: Znamy składy na mecz

Czas na hitowe spotkanie Champions League. Podopieczni Hansiego Flicka z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie powalczą o awans do półfinału Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. To będzie wyjątkowe spotkanie zwłaszcza dla naszego napastnika. Były piłkarz ekipy z Signal Iduna Park nie jest jednak łaskawy dla byłych kolegów. To właśnie przeciwko nim zdobywał najwięcej bramek. Czy w środowym spotkaniu FC Barcelona - Borussia Dortmund zrobi to kolejny raz?

Co najważniejsze, będzie miał taką możliwość. Choć ostatnio widywaliśmy go czasem na ławce rezerwowych, to Hansi Flick w tak ważnym meczu nie mógł z niego zrezygnować. Polak pojawi się na murawie od pierwszej minuty. Ta sama sytuacja dotyczy także talizmanu "Dumy Katalonii". W meczu FC Barcelona - Borussia Dortmund od pierwszej minuty na boisku pojawi się również Wojciech Szczęsny. Z nim w składzie Barca jeszcze nie przegrała.

Skład FC Barcelona: Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde - de Jong, Fermin Lopez, Pedri - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Skład Borussii Dortmund: Kobel - Bensebaini, Anton, Can, Ryerson - Nmecha, Chukwuemeka, Brandt - Adeyemi, Guirassy, Gittens

Gdzie oglądać FC Barcelona - Borussia Dortmund? O której dzisiaj mecz? Stream online

Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Borussia Dortmund dzisiaj na antenie Canal+ Extra 1. Mecz rozpocznie się o godzinie 21 w środę, 9 kwietnia 2025 roku. Mecz FC Barcelona - Borussia Dortmund można oglądać również online. Stream live na Canal+ Online. Relacja tekstowa z meczu oraz wynik na żywo na sport.se.pl.