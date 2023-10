FC Porto - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Porto - Barcelona WYNIK LIVE ONLINE mecz Porto - Barcelona na żywo w Internecie dzisiaj

FC Porto - FC Barcelona -:-

Na żywo FC Porto - FC Barcelona Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu FC Porto - FC Barcelona w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów! Początek spotkania już o 21:00.

Zarówno FC Porto, jak i FC Barcelona mają za sobą udany start Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek zespół z Portugalii pokonał na wyjeździe Szachtar Donieck (3:1), a mistrzowie Hiszpanii rozbili u siebie belgijski Royal Antwerp (5:0). Tym samym już w drugiej kolejce dojdzie do starcia na szczycie, które wyłoni lidera grupy H. Polscy kibice liczą przede wszystkim na dobrą formę Roberta Lewandowskiego, który w ostatnich tygodniach strzelał kolejne gole jak na zawołanie, a jego Barcelona wygrywała mecz za meczem (z jedną wpadką przeciwko Mallorce). W weekend nie bez kłopotów, ale "Duma Katalonii" wygrała 1:0 z Sevillą i w dobrych nastrojach mogła udać się do Portugalii. Tam czeka ją trudne starcie z bojowo nastawionym Porto, które w piątek poniosło pierwszą ligową porażkę w prestiżowym meczu z Benficą (0:1). "Smoki" zrobią wszystko, by wynagrodzić to kibicom przeciwko Barcelonie. Początek meczu Porto - Barcelona już o 21:00!