Finał Ligi Mistrzów. "Inter Mediolan tanio skóry nie sprzeda"

Wydaje się, że Manchester City jest na dobrej drodze, aby spełnić marzenia kibiców. W Premier League sięgnął po mistrzostwo, zdobył Puchar Anglii, awansowało do finału Ligi Mistrzów. W półfinale nie dał żadnych szans Realowi Madryt. Wprawdzie Inter w tym sezonie zdobył tylko Puchar Włoch, ale końcówkę sezonu ma imponującą: wygrał 11 z 12 ostatnich meczów. Czy przedłuży passę w finale Ligi Mistrzów? - Patrząc na siły obu zespołów i dyspozycję to wyżej oceniam szanse mistrza Anglii – powiedział Jerzy Dudek. - Erling Haaland, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne czy Ilkay Gundogan czują, że mają wyjątkową szansę, aby zapisać się w historii futbolu. Podejrzewam, że na początku to będzie wyrównany mecz. Myślę, że jednak Manchester City da sobie radę z Interem, który ma bardzo obiecującą końcówkę sezonu. Włoski klub na pewno tanio skóry nie sprzeda, ale wydaje się, że jednak różnica klas będzie widoczna - stwierdził były bramkarz reprezentacji Polski.

