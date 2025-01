Hiszpanie trąbią o Szczęsnym! Tak zachowywał się w szatni po koszmarnych błędach z Benfiką. Wymowne

i Autor: AP PHOTO/ARMANDO FRANCA Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny meczu z Benfiką w Lidze Mistrzów nie może zaliczyć do najlepszych w swoim wykonaniu, najpierw wpadając w Balde i zostawiając rywalom pustą bramkę, a później prokurując rzut karny dla Portugalczyków. Jak się jednak okazuje, były bramkarza reprezentacji Polski miał zbytnio nie przejmować się swoimi błędami w szatni, podczas przerwy. Jak donosi "AS", miał on jeszcze motywować piłkarzy Barcelony, co ostatecznie podziałało, bo "Blaugrana" wygrała to spotkanie 5:4.