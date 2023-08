Horrendalne wieści przed meczem Rakowa z Arisem. Polscy kibice muszą nastawić się na najgorsze? Tak źle jeszcze nie było

Po pierwszym meczu to Raków Częstochowa jest bliżej awansu do decydującej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski wygrali u siebie z Arisem Limassol 2:1 i w rewanżu wystarczy im remis, ale nawet to może być trudne. Wyjazd na Cypr zawsze jest wymagający, a zwłaszcza w połowie sierpnia. Obie drużyny będą miały te same warunki, jednak to piłkarze Arisu są bardziej przyzwyczajeni do tamtejszego klimatu. A ten jest wymagający, o czym już przed meczem przekonują się obecni na miejscu polscy dziennikarze. Ich słowa nie napawają optymizmem przed wieczornym spotkaniem w Limassol.

Fatalne wieści przed meczem Rakowa z Arisem. Jest gorzej niż w Baku

Wielu kibicom wydawało się, że już wyprawa do Baku w poprzedniej rundzie el. LM była wyzwaniem. Jednak warunki podczas starcia z Karabachem Agdam nie były aż tak złe - temperatura wynosiła 28 stopni Celsjusza. We wtorek, 15 sierpnia, na Cyprze jest zdecydowanie gorzej. W porze meczu w Limassol mają być 32 stopnie i aż 65% wilgotności powietrza. Jest gorzej niż w Azerbejdżanie, ale wyjścia nie ma. Raków musi wyjść na boisko i zrobić swoje jeśli chce zagrać w Lidze Mistrzów.

"Po 3-godzinnym pobycie na Cyprze już teraz mogę stwierdzić, że pogoda, z którą zderzył się Raków w Baku, nie ma podjazdu do tej, która panuje tutaj. Jest niesamowicie gorąco i wilgotno. Czuję się jak w łaźni parowej. Trudno się oddycha, a gdzie tu grać 90 (może 120) minut" - informował już w poniedziałek wieczorem Błażej Łukaszewski z portalu meczyki.pl. - Jest dużo gorzej niż w Baku. Nawet jak na Cypr jest tu gorąco. Powietrze jest ciężkie, a wilgotność duża - wtórował mu Kacper Tomczyk z TVP Sport. Pozostaje mieć nadzieję, że Raków poradzi sobie w tych warunkach i awansuje do ostatniej rundy kwalifikacji do LM!

