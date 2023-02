Jaki MECZ Ligi Mistrzów DZISIAJ w TVP środa 22.02.2023 Kto dzisiaj gra w Lidze Mistrzów? Jaki dzisiaj mecz w środę 22 lutego 2023

Mecze dzisiaj w Lidze Mistrzów (środa 22 lutego 2023) zapowiadają się bardzo ciekawie. RB Lipsk zagra z Manchesterem City, a Inter Mediolan zmierzy się z FC Porto. To ostatnie mecze w pierwszej serii spotkań w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Nikt w Manchesterze City nie strzela na bramkę częściej, nie wykonuje więcej sprintów i nie jest częściej z piłką w polu karnym niż Erling Haaland. Norweg ma już na koncie 32 gole w tym sezonie i będzie miał za zadanie poprowadzić Manchester City do wygranej w starciu z RB Lipsk w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Niemcy udowodnili już w tym sezonie, że potrafią u siebie postawić się największym. Miesiąc temu zremisowali ligowy hit z Bayernem Monachium 1:1 (a powinni wygrać!), a jesienią w Lidze Mistrzów pokonali Real Madryt 3:2. Wszystko wskazuje na to, że niemieckiego Byka za rogi będzie musiał wziąć sam Haaland, bo problemy ze zdrowiem ma Kevin De Bruyne. Niemcy robią wszystko, by gotowy do gry był dziś za to Christopher Nkunku, który przez ostatni kwartał leczył kolano. – Z nim na boisku jesteśmy bardziej nieprzewidywalni – straszy Anglików trener RB Marco Rose. Początek meczu dzisiaj o godzinie 21.

Wczoraj w wielkim hicie 1/8 finału Ligi Mistrzów Liverpool przegrał 2:5 z Realem Madryt. Starcie na Anfield Road dostarczyło wielkich emocji! Liverpool prowadził 2:0, ale w drugiej klasie broniący tytułu Królewscy pokazali klasę i są w komfortowej sytuacji przed rewanżem w Madrycie.

Mecz Ligi Mistrzów dzisiaj w TVP to spotkanie RB Lipsk - Manchester City. Transmisja TV na antenie TVP 1. Drugi dzisiejszy mecz czyli Inter Mediolan - FC Port zobaczyć można na płatnej platformie Polsat Sport Premium.

