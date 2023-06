Jan Tomaszewski bez ogródek o Szymonie Marciniaku po finale Ligi Mistrzów! Został zapytany o sędziego i wypalił TYLKO U NAS

Sobotni wieczór 10 czerwca okazał się jednym z najlepszych w historii Manchesteru City, kiedy to "Obywatele" po skromnym zwycięstwie 1:0 nad Interem, po raz pierwszy w historii klubu zdobyli trofeum Ligi Mistrzów. Oprócz poszczególnych zawodników, uwagę przykuwał również Szymon Marciniak, który po raz kolejny stanął na wysokości zadania i nie dał się przytłoczyć randze spotkania. Podobnego zdania jest Jan Tomaszewski, który podczas ostatniego łączenia z "Super Expressem" krótko i dosadnie ocenił pracę polskiego arbitra oraz jego zespółu podczas wielkiego finału, który odbył się w Stambule.

- Fenomenalny występ (…) Sędziował kapitalnie, panował na boisku. Praktycznie dla mnie bezbłędnie cała piątka – bo jeszcze dwóch w VARze spisała się fenomenalnie. Natomiast, co jest bardzo ważne? Że po meczu nie mówiło się nic o sędziach – że bo tu nie uznał, że karnego nie podyktował… Rozmawialiśmy na temat najlepszego sędziego na świecie, że co go nie zabije, to go wzmocni. - stwierdził bez jakichkolwiek wątpliwości legendarny bramkarza reprezentacji Polski, komentując pracę Szymona Marciniaka. Zobaczcie całą rozmowę z Janem Tomaszewskim, zaglądając do materiału wideo poniżej!