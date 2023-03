Jerzy Dudek o hicie Ligi Mistrzów z Liverpoolem. "W ten sposób Real zabije mecz"

Przed wieczornym hitem Ligi Mistrzów Jan Urban spojrzał na ławkę Liverpoolu. To go zmartwiło

Nie przewiduje katastrofy

Wicelider hiszpańskiej ligi przystępuje do rewanżu bez stresu. - Real jest w komfortowej sytuacji, bo ma trzy bramki przewagi - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Nie przewiduję katastrofy, że coś złego może się wydarzyć. Wiadomo, że nawet w takiej sytuacji trzeba mobilizować chłopaków, bo muszę wybiegać to spotkanie. Przygotowując taktykę na ten mecz, trener wyeksponuje to, co jest dla niego najważniejsze. „Królewscy”, zresztą podobnie jak Liverpool, najlepiej prezentuje się w kontrataku. Gdyby angielski zespół był w najwyższej formie i grał u siebie, to można byłoby pomyśleć o czymś więcej. Real zacznie wysoko, trochę agresywnie, ale będzie cierpliwie czekał, aby skontrować rywala, który musi się odkryć. Liverpool nie ma wyjścia, musi zaatakować, wysokim pressingiem doprowadzić do błędów w obronie. Wiadomo, że gospodarze mają w defensywie duże problemy z rozgrywaniem piłki, popełniają błędy - zauważył.

Stawia na minimalne zwycięstwo Liverpoolu i awans Realu

Były reprezentant Polski nie skreśla jednak angielskiego klubu. - Liverpool może to wykorzystać - ocenił. - Jednak nie może sobie pozwolić na stratę gola. Wydaje się, że gdy Real zdobędzie bramkę, to zabije tym mecz. Podejrzewam, że przez minimalizm, który czasami ten zespół proponuje w tym sezonie, że nie ma tam wysokiego pressingu, intensywności, nie ma właśnie spektakularnych zwycięstw. Stąd wzięła się też ta strata punktowa do Barcelony w lidze. Dlatego myślę, że będzie to ze strony Realu ostrożny mecz, że będzie czekał na kontrataki, bo w tym czuje się najlepiej. Spodziewam się, że może skończyć się minimalnym zwycięstwem Liverpoolu, ale dalej awansują „Królewscy” - prognozował Dudek na naszych łamach.

