Karim Benzema wciąż nie do zatrzymania. "Nigdy wcześniej nie był na takim poziomie"

Real ma to w DNA

Liverpool prowadził dwoma bramkami, a potem został sprowadzony na ziemię przez Real. Hiszpański zespół najpierw doprowadził do wyrównania, a potem zadał kolejne ciosy. - „Królewscy” mają to w DNA, potencjału i talentu piłkarzy jest tam wiele - powiedział nam Jerzy Dudek, który obserwował to spotkanie na Anfield Road. - Jeśli grają na maksimum swoich możliwości, to potrafią zrobić niesamowite rzeczy. W ubiegłym sezonie taki pokaz siły i determinacji dali z Man City czy PSG. Teraz powtórzyło się to z Liverpoolem, który w tym sezonie nie zachwyca. Jednak to przyspieszenie, zabójczy kontratak - to ich markowe zagranie - sprawiają, że zaskakują rywala i odwracają przebieg meczu z każdym przeciwnikiem. Po Realu można się tego spodziewać, nie można mówić, że mieli szczęście, bo za często się to dzieje. W ten sposób po raz kolejny zapisał historyczny mecz pokonując Liverpool. Będziemy wspominać to przez lata - podkreślił.

Benzema jest przywódcą, Vinicius Junior bawi się piłką

Były bramkarz reprezentacji Polski z podziwem odniósł się do występu tego duetu w meczu z Liverpoolem. - Oni grają ze sobą na pamięć - przekonywał Dudek na naszym portalu. - Vinicius Junior może grać z zamkniętymi oczami, ale i tak dostrzeże Francuza. Największym problemem Realu jest to, żeby zmusić graczy do gry na największej intensywności. To miało miejsce na Anfield Road, ale na tle zdołowanych piłkarzy Liverpoolu. Wspomniany duet robi różnicę. Benzema w ostatnim okresie jest tak mocny mentalnie. Myślę, że nigdy wcześniej nie był na takim poziomie. Jest liderem, przywódcą, bierze odpowiedzialność. A do tego ta jego pewność siebie. Vinicius Junior bawi się piłką, bo ma niewiarygodny talent. Ale ważna jest linia pomocy Realu, to wszystko ma znaczenie. I nawet, gdy linia obrony popełni błąd, to siła w ataku jest na tyle duża, że zawsze jest wstanie odpowiedzieć. Ale było to na tle Liverpoolu, który jest cieniem zespołu sprzed lat - podsumował były kadrowicz, który występował w Liverpoolu i Realu Madryt.

