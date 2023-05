Kim jest Szymon Marciniak? Polski sędzia poprowadzi finał Ligi Mistrzów! Wielki sukces

Szymon Marciniak oficjalnie przejdzie do historii! Polak sędzią finału Ligi Mistrzów, kapitalne wieści!

Kim jest Szymon Marciniak, polski sędzia finału Ligi Mistrzów?

Szymon Marciniak doczekał się niesamowitego wyróżnienia. Polski arbiter poprowadzi finał Ligi Mistrzów Manchester City - Inter Mediolan. Niedawno w rozmowie z "Super Expressem" przyznawał, że może być o to trudno. Marciniak dostał hit w półfinale Champions League. - Nawet jeżeli mam sędziować półfinał Ligi Mistrzów, to nie przeszkadza w sędziowaniu finału, choć wiem, że jest to mało prawdopodobne. Nie będę się oszukiwał - mówił wprost Marciniak.

Znakomitą informację przekazał w poniedziałkowe popołudnie rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski. - OFICJALNIE! Szymon Marciniak sędzią finału Ligi Mistrzów - napisał na Twitterze.

Szymon Marciniak - bilans meczów. Największe osiągnięcie

Szymon Marciniak ma w swoim dorobku pierwsze wielkie osiągnięcie. Podczas mistrzostw świata w Katarze prowadził decydujące spotkanie. Teraz doczekał się meczu finałowego Ligi Mistrzów. Polak jest drugim sędzią w historii, który w ramach jednego sezonu prowadził finał mistrzostw świata i Champions League od jej założenia (w 1992 roku). Jako pierwszy dokonał tego Howard Webb.

Polak prowadził 42 mecze w Lidze Mistrzów, w której pokazał ponad 160 żółtych kartek i podyktował 19 rzutów karnych.

PKO Ekstraklasa - sędziowane mecze 347, żółte kartki 1369, czerwone kartki 84, rzuty karne 150

Liga Mistrzów - 42/163/6/19

Saudi Pro League - 31/125/8/17

Mistrzostwa świata - 5/16/1/4