Konstantin Vassiljev wprost o Rakowie. Kapitan Flory mówi o podejściu mistrza Polski

Trzeba wyjść i walczyć

Reprezentant Estonii w tej rywalizacji większe szanse na awans daje mistrzowi Polski. - Faworytem jest Raków - powiedział Konstantin Vassiljev w rozmowie z naszym portalem. - To najmocniejszy z zespołów na który mogliśmy trafić. Jeśli chcemy coś osiągnąć, to nie możemy się żalić, że losowanie nam nie sprzyjało. Trzeba wyjść i walczyć. Raków podejdzie do meczów z nami bardzo poważnie. Nie wyjdzie na zasadzie, że „jakoś to będzie”. Po prostu będzie przygotowany pod każdym względem na Florę, bo wiedzą, jakie mają zadanie do wykonania - stwierdził.

Raków wyrósł na silny zespół

Vassiljev przed laty był gwiazdą ekstraklasy. Zachwycał w Piaście Gliwice i Jagiellonii Białystok. - Nie znam tak dobrze Rakowa, bo gdy grałem w Polsce, to wtedy jeszcze ten klub nie występował w ekstraklasie - przypomniał. - Ale w ostatnich latach wyrósł na silny zespół. Był w czołówce, a w ostatnim sezonie sięgnął po tytuł. Może nie ma tam gwiazd, ale w mojej ocenie jest silny jako całość. To daje więcej możliwości. Uważam, że to dobry zespół. Zresztą, nie ma inne opcji skoro to mistrz Polski - ocenił Vassiljev w rozmowie z naszym portalem.

